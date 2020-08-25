Bu ilanda bir tuhaflık var!

Haber: N. HalidAltundal

Resmi Gazete’nin 24 Ağustos 2020 tarihli sayısında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Akademik Personel Alım İlanı yayımlandı. İlana göre BAİBÜ, çeşitli fakülte ve bölümlere 39 öğretim üyesi ve 6 öğretim görevlisi alımı yapacak. İlanın yayımlanmasının ardından ülkemizde memurlar tarafından yoğun bir şekilde takip edilen memurlar.net internet sitesi ciddi bir iddiayı gündeme getirdi. Pamukkale Üniversitesi’nde yaşanan kişiye özel ilan skandalını hatırlatan site BAİBÜ’nün ilanında bazı bölümlere yapılacak alımlar için belirlenen özel şartları “belirli bir adayı tarif eder bir şekilde” olarak nitelendirdi.

Memurlar.net’te yer alan iddiada şu ifadelere yer verildi: “Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında kontrolsüz ilan süreçlerinin getirdiği keyfiyeti, usulsüzlükleri, kayırmaları birçok farklı şekilde üniversite ayrımı yapmaksızın gündeme taşımaya gayret ediyoruz.

Kontrolsüz sürecin getirdiği "kişiye özel" şartlarla ilan edilen öğretim elemanı kadroları o kadar sıradanlaştı ki, herkes bu durumu görmesine, bilmesine, duymasına rağmen sırtını döndü ve yangın büyüdü. Hal böyle olunca yükseköğretim tarihinde rektörün eşini tanımlar şekilde öğretim görevlisi kadrosu açmasına ve sınava bir kişi girmesine imkan verdi. Konu ulusal basına yansıyınca ve her kesimden büyük tepki alınca YÖK bu sefer karşılıksız kalamadı. Rektörü görevden uzaklaştırdı ve hakkında soruşturma başlattı.

İlave olarak, Yükseköğretim Kurulu konuya dair yaptığı açıklamada şu kritik cümleyi kullandı. "....Eşini tarif eder şekilde". Peki eşini tarif etmek soruşturmaya konu oluyor ve bir rektörü görevden uzaklaştırmaya neden oluyor da, başkasını tarif etmek suç olmuyor mu?

Elbette olması gerekiyor. Nitekim, Yükseköğretim Kurulunun hazırlayıp yürürlüğe koyduğu "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan; "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." düzenlemesi ile "belirli bir adayı" tarif etmek yönetmeliğe aykırıdır.

Ancak, YÖK'ün Pamukkale'de "görüp" söndürdüğü yangın başka bir yükseköğretim kurumu tarafından inatla başlatılmakta ve her gün Resmi Gazete aracılığıyla ülke geneline duyurulmaktadır. Bu yangınların tazesini geç olmadan tedbir alınır ümidiyle sizle paylaşalım.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından 24 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, çok sayıda öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrosuna yer verilmiştir. Bir takım öğretim görevlisi ilanları Profesör kadrolarını kıskandıracak şekilde "belirli bir adayı" tarif eder şekilde özel şartlarla donatılmıştır. Bunların bazılarına yalnızca bir kişinin başvurabileceğini görmemek için kör olmak gerekiyor.

Yukarıda yer verilen öğretim görevlisi kadrolarında yer alan şartlara baktığımızda, doğrudan belirli bir adayları tarif ettiği ortadadır. Sertifika, özel çalışma alanları, sınırlı ders verme tecrübeleri gibi kriterler başvuran aday sayısını sınırlandırmış, alınması düşünülen kişilerin özgeçmişlerine göre belirlenmiştir.

Bu kapsamda, başvuru süreci yeni başlayan bu ilanın üniversitenin kurumsal kimliğine zarar vermeden veya adaylar nezdinde bir mağduriyet yaratmasına neden olmadan iptal edilmesi ya da "belirli adayların" değil ilgili alan mezunlarının tamamının başvurusuna imkan verecek şekilde gecikmeksizin düzeltilmesi gerekmektedir.”