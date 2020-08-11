“Bu ilçeler Bolu’nun ilçesi değil mi?”

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’nün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmelerinin ardından Gerede, Seben, Yeniçağa, Dörtdivan, Karacasu ilçeleri ve Taşkesti Beldesi’ne ek ödenek aktarıldı. Mengen, Kıbrıscık, Mudurnu ve Göynük ilçelerine ek ödenek aktarılmamasına CHP İl Genel Meclisi Üyeleri tepki gösterdi.

“KENDİ SEÇMENİNİ CEZALANDIRIYORLAR”

Milletvekillerinin yapmış olduğu bu uygulamanın ek ödenek aktarılmayan diğer ilçeleri cezalandırmak olduğunu ifade eden CHP Mengen İl Genel Meclis Üyesi Eyüp Beşli “Bizler burada il genel meclis üyesi olarak burada görev yapıyoruz. Bolu’ya yapılan her hizmetten hepimiz mutluluk duyarız. Son dönemlerde Bolu milletvekillerimizin Bolu’ya çıkarmış olduğu paradan dolayı da teşekkür ediyoruz. Yalnız milletvekillerimizin yapmış olduğu paylaşımlarda dört ilçemizin ismi yok. Bunlar Mengen, Kıbrıscık, Mudurnu, Göynük. Bu dört ilçemizin diğerlerinden bir farkı bu farkı da siz bulun. Milletvekillerimiz diğer ilçelerden talep gelmedi diye açıklamalarda bulunabilir. Biz Mengen olarak defalarca Yedigöller yolu ile ilgili il genel meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte müracaat ettik. Hala bu konu ile ilgili ödenek aktarılmadı biz kendi bütçemizden yapmaya çalışıyoruz bu da bize çok büyük külfet oluyor. Ayrıca bizim bir vidanjörümüz var. Bu vidanjör ayın 30 gününün 25 gününü burada tamirhanede geçiriyor. Bu konu gündeme geldikten sonra milletvekilleri seçim sonuçlarına baktım. Bu vekillerimiz son dört seçimden bu zamana kadar bu dört ilçemizden de en yüksek oyu alarak seçilmişler. Dolayısıyla milletvekillerimiz bu uygulama ile kendi seçmenini de cezalandırıyorlar” dedi.

“MENGENLİLER OLARAK BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”

Bu uygulamanın yanlış olduğunu ve geriye kalan dört ilçenin dışlanmaması gerektiğini vurgulayan Beşli “Ben bu uygulamanın yanlış olduğunu bu ilçelerin dışlanmaması gerektiğini, bu ilçelerin de bolunun bir ilçesi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Acaba bizim haberimiz olmadan Mengen’i Zonguldak’a, Kıbrıscık’ı Ankara’ya, Göynük’ü Sakarya’ya, Mudurnu’yu da Düzce’ye mi bağladılar. Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesi konusunda milletvekillerimizden Mengenliler olarak bir açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“KIBRISCIK’A TEK KURUŞ GİTMEMİŞTİR”

Aynı durumun Kıbrıscık ilçesi içinde geçerli olduğunu ve Kıbrıscık’ın da cezalandırıldığını ifade eden CHP Kıbrıscık İl Genel Meclis Üyesi Alaattin Karadoğan “Aynı konu ile ilgili olarak aynı durum Kıbrıscık içinde geçerlidir. Kıbrıscık da cezalandırılmıştır. 1958 yılında ilçe olan Kıbrıscık merkez nüfusu genel nüfus ile beraber 3 bin 200’dür. Dışarıda yaşayan Kıbrıscıklı sayısı ise 115 Bindir. Bu bağrından binlerce aydın yetiştiren Köroğlu diyarının insanları pozitif ayrımcılıkla ne elde edilecek. Zaten 3 bin 200 nüfus bu şekilde yatırım gitmeyerek kaynaklar aktarılmayarak cezalandırılıyor. Bu cezayı Kıbrıscık hak etmiyor. Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan, Seben ve Karacasu’ya müthiş derecede kaynak aktarılmış, Kıbrıscık’a tek kuruş gitmemiştir. 2019 yılında Kıbrıscık YİBO için 1 milyon ayrılmış fakat para 3 ay önce çıkmasına rağmen okullar da 15 gün sonra açılacak ihale gerçekleşmemiştir. Kıbrıscık bu cezayı hak etmiyor. Orada kalan mevcut nüfusu yaşatmak adına sizlerden destek bekliyorum. 3 bin 200 nüfus da mı göçe zorlansın. İnsanlar gerçekten mağdurdur. Devletin kaynakları hepimizedir. Bu adaletsiz dağılımdan son derece rahatsızız bunun bir an önce düzeltilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

“BOLU BİR BÜTÜN OLARAK HEPİMİZİN”

Bolu’nun bir bütün olduğunu ve ötelenen diğer ilçelerimize de ek kaynakların aktarılması gerektiğini belirten CHP İl Genel Meclis Grup Başkanvekili Erhan Beykoz “Hali ile yapılan uygulama insanları gerçekten inciten bir uygulama olmuştur. Bu uygulamanın en kısa zamanda düzeltileceğini tahmin ediyorum ama Mudurnulu ve Göynüklü arkadaşlarımızın konuşamayacağını düşündüğüm için onların adına kendimi ilgili olarak görerek söz aldım. Mudurnu tamam, Kıbrıscık’ı kaybettiniz, Mengen’i kaybettiniz buralara belki yatırım gelmeyebilir ama Göynük’ü neden cezalandırdınız. En fazla oy aldığınız yere neden böyle bir ceza verdiniz buna bir anlam katamıyorum. Bolu bir bütün olarak hepimizin. Bolu’ya gelecek bir çakıl taşı bile hepimizi sevindirir. Böyle bir ayrımcılığın ne akla, ne ahlaka ne de izana uygun olmadığını düşünüyorum. Bu uygulamanın en kısa zamanda düzeltilerek ötelenen diğer ilçelerimize de ek kaynakların aktarılması gerektiğini hepimiz biliyoruz ve buna destek olalım. Bir Yedigöller yolu yılan hikayesine dönmeden, Mengen’i de uçurabilecek bir yol olmasına rağmen buraya para aktarılmamasının çok doğru olmadığını da düşünüyorum. Bu anlamda sizlerden Ak Partili arkadaşlarımdan ricam buralara da siyasi malzeme olmaması adına en kısa zamanda gerekli yardımların yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.