Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

Haber: Esra Öztürk

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre sağanak,gök gürültülü sağanak yağış olabileceği ve Kıbrısçık, Seben, Mudurnu, Göynük ilçelerinde önümüzde ki 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Muhtemel yağış sonrası Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağısı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 14:12