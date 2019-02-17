Bu İlgi Bolu’yu Geleceğe Taşır

HABER:C.Kutay Aykan

Metin, ziyaret sırasında Bolu halkının sağduyusuna güvendiğini ifade ederek, 31 Mart günü Bolulular’ın en doğru kararı vereceğinden emin olduğunu belirtti.

Kılıçarslan Mahallesi’nde esnafları ve vatandaşları ziyaret eden Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı olduğu takdirde hayata geçireceği projeleri anlattı. Ziyaretler sırasında vatandaşların Fatih Metin’e karşı samimi tavırları gözlerden kaçmadı. Kılıçarslan ziyareti sırasında AK Parti Adayı Fatih Metin, Bolu insanının sağduyulu bir yapıya sahip olduğunu, her zaman vatanından, milletinden ve devletinden yana tavır sergilediğini vurgulayarak, 31 Mart günü de Bolu halkının en doğru kararı vereceğinden şüphesinin olmadığını söyledi.

“AK Parti geldi her şey düzeldi”

Ziyaret sırasında Hayrettin Ülkü isimli esnafın dükkanına uğrayan Fatih Metin, projelerini Ülkü’ye anlattı ve 31 Mart’ta desteğini istedi. Hayrettin Ülkü de AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek “Biz eskileri bilmeyiz ama, eskiden Türkiye yağ kuyrukları ve mazot kuyrukları ile anılan bir ülkeydi. AK Parti geldikten sonra bir çok alanda güzel gelişmeler oldu. Mesela hastanelerimiz çok kötüydü. Şimdi sağlık sistemimiz çok iyi. AK Parti geldikten sonra her şey düzeldi. Hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı’mıza ve AK Parti yöneticilerine teşekkür ederim. Allah daim etsin. Daha iyi olsun İnşallah” ifadelerini kullandı.