Bu illeti böyle yeneriz

Haber Volkan Yılmaz

27 Haziran Cumartesi saat 09.30 ile 15.00 arası, 28 Haziran Pazar günü saat 09.30 ila 18.30 arası YKS nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulamışı ilimizde cadde ve sokakları bom boş bıraktı. İzzet Baysal Caddesinde sadece bekçiler, Bolu Belediye Temizlik İşlerinde görev yapan personel ve istisnalar dışında hiç kimse sokağa çıkmadı.

İki gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle insanların bir birleriyle temasları engellenirken, son günlerde ilimizde ve ülke genelinde virüsün artış göstermesi ise gözleri yeniden alınacak olan tedbirlere çevirdi.