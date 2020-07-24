“Bu iptali ve gerekçesini kabul etmiyoruz”

Haber: Aysun Beykoz

Lozan Antlaşmasının 97.yıldönümü dolayısıyla Anıt Park’ta bulunan Atatürk anıtı önünde etkinlik gerçekleştirecek olan Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi, valilik engeline takıldı. Bolu Valiliği Ayasofya’nın açılmasını gerekçe göstererek etkinliği iptal etmesinin ardından ADD Bolu Şube Başkanı Raşit Aydın açıklamalarda bulundu. Etkinliğin iptalini ve iptal gerekçesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Aydın “ADD Bolu Şubemizin bütün Türkiye’de olduğu gibi bugün saat 12 de Anıt Park’ta Atatürk anıtında Lozan Antlaşmasının 97.yıl anması için gerçekleştireceği etkinlik Bolu Valiliği tarafından Ayasofya’nın açılışı gerekçesiyle yasaklanmıştır. Bu iptali ve iptal gerekçesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün, Lozan Antlaşması'nın 97.yıl dönümüdür. Bütün ulusumuza Kutlu olsun. Sevr Antlaşmasıyla parçalanan ülkemiz, Lozan Antlaşmasıyla günümüz haritasına sahip olmuştur. Lozan, Kurtuluş Savaşı'nda atalarımızın kanıyla çizilen Türkiye haritasının tapu belgesidir. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Kurtuluş için savaşanları, şehit olanları ve Lozan’ı imzalayanları saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz” dedi.