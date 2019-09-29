“Bu iş hukuksal zemine taşınmadan çözülmelidir “

Haber: Ceylan Beykoz

Konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılmamasına rağmen Rektörlük tarafından Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Bolu’ya taşınmasına yönelik bazı çalışmalar içerisinde olunduğuna vurgu yapan Karsu; “ Mengen Belediye başkanımız Sayın Turhan Bulut geçtiğimiz hafta içinde yaptığı açıklamada konunun önemine dikkat çekmişti. İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Baysal ise Cumartesi günü yaptığı basın toplantısında konuya daha fazla ışık tutarak Mengen ilçemizde yıllardır eğitim hizmeti veren 4 yıllık gastronomi bölümünün Bolu merkeze taşınmasına ısrar edilmesi halinde Mengen halkının hakkının yenmiş olacağına ve rektörlüğün vakıfça imzaladığı protokole sadık kalınmamış olacağına vurgu yapmıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 7 yıldır eğitim öğretim faaliyetlerini Türkiye ve Dünyanın dört bir yanında Gastronominin doğduğu yer olarak bilinen Mengen’de sürdürmektedir. Bu konuda yapılan protokol bellidir. Protokol gereği yatırım amacı dışında kullanılamaz ve değiştirilemez. Sayın Rektör bugün böyle güzide bir üniversitede görev yapıyorsa bunu Merhum İzzet Baysal’a borçlu olduğunu unutmamalıdır” dedi.

“İZZET BAYSAL VAKFININ HUKUKSAL AÇIDAN KONUYU YARGIYA TAŞIMA HAKKI VARDIR”

Karsu sözlerini şu şekilde tamamladı; “İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Ahmet Baysal’ın telefonlarının açılmaması her şeyden önce İzzet Baysal’a karşı yapılmış bir nezaketsizliktir. İzzet Baysal Vakfının hukuksal açıdan konuyu yargıya taşıma hakkı vardır. Yapılan protokole aykırı diye dava açma ihtimali vardır. Sayın Ahmet Baysal’ın açıklamalarından sonra buna gerek kalmayacağını ve konunun hukuksal zemine taşınmadan çözüleceğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kamuoyu adına Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Sayın Mustafa Alişarlı’dan bu konuda net ve kesin bir açıklama beklediğimizin bilinmesini isterim.”