BU İŞ NE KADAR GEREKLİ ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Aslında sizlere bu gün bu satırlarda bambaşka bir konuyu anlatmaya hazırlanıyordum. Ancak telefonuma gelen bazı mesajlardan sonra daha önemli olduğunu düşündüğüm birazda bıçak sırtı olan “yani yanlış anlaşılmamak için kelimelerimi oldukça dikkatli seçmem gereken bir konuyu anlatmaya çalışacağım.” Öncelikle telefonuma gelen mesajları kısaca anlatayım.

Biliyorsunuz sosyal medyada birçok engelli grubunu takip etmeye çalışıyorum. Çünkü bu gruplar çoğu zaman farklı açılardan bakıp farklı olaylar görmemi ve öğrenmemi sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde gruplara bakarken Türkiye Frajil x sendromu whatsapp grubundan gelen mesajlar dikkatimi çekti. Dikkatle okumaya başladım.

Frajil x sendromlu yani özel gereksinimli bir çocuğa sahip aileler bir birine çocuklarının ramazan davulu sesinden çok rahatsız olduklarını hatta bu yüzden kriz bile geçirebileceklerini anlatıyorlardı. Bu mesajları görünce ailelerle bizzat temasa geçip “ ben doğrumu anladım gece çalınan ramazan davulunun sesi çocuklarınızın kriz geçirmelerine bile neden olabiliyormuş değil mi? diye tekrar sordum.

“Evet, doğru anlamışsın bazı özel gereksinimli çocuklar ses konusunda çok hassastır. Yani o davul sesini onların nasıl algıladığını şöyle bir örnek vererek anlatabiliriz. Bakır bir kova ya da yağ tenekesinin içine kafanızı sokup metal bir sopa ile veya taş ile vurduğunuzu düşünün. Nasıl hissedersiniz? İşte bizim çocuklarımız ve sese duyarlı özel gereksinimli çocukların bu tür durumlarda hissettiği şey budur” dediler.

Bu mesajlardan sonra “ kim bilir bu olayı kaç kişi yaşıyor? “ diye kendi kendime düşünmeye başladım bir uzman psikolog arkadaşıma böyle bir durum oluyormuş. Tıbbi açıdan gece çalınan davul sesi bu sonuçlara yol açabilir mi? diye sordum. “Onur çok ince bir konu yakalamışsın. Bu dediğin olay sadece tanı konulmuş çocukları değil. Tanı koyulmamış çocukları da olumsuz yönde etkileye bilir dedi. “

Bunun üzerine Ramazanda davul niye çalınır? Çalınması mecbur mudur? Sorusunu internette araştırmaya başladım. Bu konu hakkında forumlarda ve sözlüklerde birçok tartışma olduğunu gördüm ve genç kuşağın da davulcuları pek sevmediğini dile getirdiğini okudum, bazı yaşlılarında sırf el âlem ne der mantığıyla hareket edip rahatsız olsalar bile pek ses etmediklerini anladım. Ancak bu tartışmaların hiç birinden davulun ramazanda mecburi olup olmadığına dair net bir sonuç çıkaramadım.

Kime sorsam diye düşünürken aklıma mahalle camisinin hocası geldi. Hocayı arayarak, “ Yaşanan sıkıntıları anlattım ve davul ramazanda mecburimi? Diye sordum. Sağ olsun çok ilgilendi. Şöyle bir yanıt verdi. “Ramazanda davul çalmak dini bir argüman olmamakla birlikte Osmanlıdan günümüze gelmiş ( insanları sahura uyandırmak için) yapılan bir örf ve adettir. İllerde davul çalmak Yerel yönetimlerin iznine bağlıdır.”

En yetkili kişiden en net cevap gelmişti. Evet, eski zamanlarda teknoloji bu kadar gelişmediği için yani insanların çalar saati olmadı için davul bir amaca hizmet ediyormuş yani o zamanlar yapılan şey normalmiş. Ancak günümüzde artık neredeyse herkes cebinde çalar saat taşıyorken hatta herkes istediği sesle istediği saatte uyana biliyorken. Gece çalınan davul adetinin ne kadar gerekli olduğunu sizin taktirinize bırakıyorum.

Bakın davul çalınmasına izin veren sevgili yetkililer evlerin içinde kimlerin ne halde yaşadığını bilemezsiniz. Acı çeken ve zor uyuyan yaşlı insanlar, uyuyan yeni doğmuş bebekler ve yukarıda anlatmaya çalıştığım gibi özel gereksinimli çocuklar olabilir. Bu güzel empati ayında kendimizi onların yerine koymalıyız ve hiçbir zorunluluğu olmayan günümüzde amacını da yitiren bir adeti uygulayacağız diye niye insanları rahatsız edip anlatmaya çalıştığım sıkıntılara yol açıyoruz diye biraz düşünmeliyiz?

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla. Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022, 02:52