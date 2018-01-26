Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...









Hepimiz şakalar ve espriler yaparız? Kimimiz bu konuda doğuştan yetenekliyizdir. Kimimizde kendimizi zeki sanıp şaka yapmaya kalkarız. Aslında şaka yapmanın dünyanın en ciddi şeyi olduğunu çoğu zaman unuturuz. Size şimdi “hayatta yaptığınız ve aklınızda kalan bir şaka var mı ?” diye sorsam her halde hepiniz evet dersiniz. Aynı soruyu kendime sorduğumda 7-8 yaşlarında yaptığım bir şakayı hatırlıyorum.

O zamanlar plastik örümcekler vardı. Bu örümceklerin özelliği duvar gibi dikey bir zemine attığınızda zemini kavrayıp yavaş yavaş aşağıya doru inmesiydi ve ben bir dönem bunlarla çok oynuyordum. Bir gün eve bir misafir teyze geldi. Oturduk konuşuyoruz. Nerden aklıma geldiyse birden cebimden örümceği çıkardım. O teyzenin üstüne doğru fırlattım.

O teyzede V yakalı bir elbise giymişti fırlattığım plastik örümcek şak diye kadının böğrüne yapıştı ve elbisenin içini doğru girdi. Tabi kadın korkudan çığlık attı. Ama ben karşısında gülmekten yerlere yatıyorum. Çünkü 50 defa atsam o örümceği o şekilde fırlatamam ve elbisenin içine o şekilde girmez. Neyse olaydan sonra teyze kendine geldi. Evdekilerle beraber oda başladı gülmeye en önemlisi de bizim her hatırladığımızda yüzümüzü güldüren bir anımız olmuştu.

Gördüğünüz gibi küçükken pekte uslu bir çocuk değildim ama yaptığım şakaların insanların yüzünü güldürmesi, insanları üzmemesi gerektiğini bilen bir ufaklıktım ve hala insanlara şaka yapmayı iyi şakalarla gülmeyi güldürmeyi severim, bence şakalar hayatın monotonluğunu ortadan kaldıran şeylerdir. Ama dediğim gibi espri ya da şaka yaparken özellikle göz önündeki insanlar çok dikkatli olmalı!

Bu anlamda birkaç gün önce önüme sevdiğim bir sanatçı ve insan olan Hayko Cepkin ile ilgili bir haber düştü. İzin verirseniz o haberi kısaca paylaşmak istiyorum

Hayko Cepkin'in Fiziksel Özelliğiyle Dalga Geçen Asena Atalay, Tepki Çekti

Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin'in fotoğrafını tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçen Asena Atalay, hayranlarının tepkisini çekti. Geçtiğimiz yıl eski eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e açtığı davalarla gündemi meşgul eden Asena Atalay, bu kez çirkin bir paylaşımla adından söz ettirdi. 2 çocuk annesi olan Atalay bir televizyon kanalında sunuculuk yapmakta…

Bu paylaşım karşısında Hayko Her zaman olduğu gibi kibar ve zekice bir satır yazmış. “Bu tip şeylere takılan biri olsaydım çoktan tedavi gören birine dönüşürdüm. Anadan doğma değil, sonradan olma kusurlara daha çok takılırım!” demiş

Sonra Asena Atalay espri yaptım yanlış anlaşıldı diyerek özür dilemek zorunda kalmış

İyi işte özür dilemiş diyeceksiniz ama konu o değil. Farkında mısınız bu olay ne iş yaparsa yapsın ne kadar başarılı olursa olsun. Bizden farklı insanlara bakış acımızı yansıtan bir olaydır. Hayko Türkiye’nin tanıdığı ve sevdiği işini çok iyi yapan bir insandır. Düşünün bu tür sataşmalar Hayko ya bile yapılıyorsa, sonrada tepki alınca mecburen özür dileniyor ben şaka yapmıştım deniliyorsa siz düşünün gerisini.

Bakın arkadaşlar aslında benim bu olayı buraya yazmam bile hoş değil, ama size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu paylaşımları ve bu hareketleri gören milyonlarca çocuk var. O çocuklar sınıfta ya da sokakta kendinden farklı engel sahibi bir insan gördüğünde ne der. Ne yapar? Onlarda şaka kisvesi altında insanların fiziksel özellikleriyle dalga geçmezler mi? hatta bu ülkede yıllardır Türk filmleri sebebiyle gözlük takanlarla dört göz diye dalga geçilmedi mi?

Biz bu tür güldürmeyen şakaları, insanların görüntüsüyle dalga geçmeyi artık bir kenara bırakmalı insanları yaptığı işlerle değerlendirmeyi öğrenmeliyiz. Unutmamalıyız dünyada insanı insan yapan şey beyni ve yüreğidir bunlara bağlı olarak yaptığı işlerdir. Ben inanıyorum eğer dünyaya ve insanlara bu şekilde bakabilirsek en iyi işleri yapar karşımızdaki engel ne olursa olsun kolayca aşarız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem gazetesi…