HABER:Ceylan Beykoz

BAŞAKŞEHİR'de yaşayan Hülya K. (51) sıkıntılarının gideceği ve kısmetinin açılacağına inanarak internet sitesinden tanıştığı medyumlar tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Savcılık, 1'i kadın 3 kişiye "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "Yağma suçuna teşebbüs" suçlarından dava açtı. Daha önce yargılandığı davalarda akıl hastalığı nedeniyle güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verilen sanıklardan Sonay İ'nin, Bolu Açık Cezaevi´nden Haziran 2016 tarihinde firar ettiği ve 44 suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. 18 yıla kadar hapsi istenen sanık Sonay İ., yaklaşık 2 yıldır yakalanamadığı için davada bir türlü karara bağlanamıyor.

Sanık Sonay İ.´nin 2005 yılından 2011´e kadar "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması","Dolandırıcılık", "İftira" ve "Hırsızlık", "Hakaret" gibi suçlardan 44 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Sonay İ.´nin "Nitelikli hırsızlık", "Hakaret", "Tehdit" , "Dolandırıcılık", "Yaralama" , "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Şantaj" gibi suçlardan yargılandığı davalardan da akıl hastalığı nedeniyle güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği bu karar gereği de Bolu T Tipi Açık Ceza infaz kurumunda kaldığı sırada firar ettiği öğrenildi.