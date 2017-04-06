Haber; Esra Öztürk

2011 yılında Türkiye’ye göç etmeye başlayan Suriyeli mültecilerin 2017 yılındaki toplam sayısı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Türkiye’de toplam 2 milyon 969 bin Suriyeli yaşarken, Bolu’da ise bu rakam bin 146 olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin sayısını ve illere göre dağılımını açıkladı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde toplan 2 milyon 969 bin Suriyeli göçmen barınıyor. Verilere göre Suriyeli göçmenler toplam nüfusun yüzde 3,72’sine denk geliyor.

Bolu’ya bakıldığında ise rakamlar, Suriyeli mülteci sayısının toplam nüfusa oranını % 1’e yakın olarak gösteriyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü rakamlarına göre, Bolu’da kayıtlı bin 146 Suriyeli mülteci yaşıyor.