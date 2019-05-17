BU İŞTE BİR TUHAFLIK YOK MU ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bu satırlarda bazen kendimi kontrol etmekte doğru kelimeler seçmekte zorlanırım. Bu çoğunlukla çok sinirli olduğumda olur. Bilmiyorum belki tuhaflık bende ama bazı şeylere çok sinirlenirim. Bunlar çoğunlukla insanlara normal gelebilen şeylerdir. İşte bu yazıda da kelimeleri dikkatli seçip sizlere okuduğum iki haberi aktarmaya çalışacağım.

İlk haber şöyle: bir anne düşünün kocasını trafik kazasında kaybetmiş. 3 engelli çocuğuna bakıyor. Yanı durumu zaten dramatik birde gazeteci arkadaşlar bu aile ile anneler günü diye söyleşi yapmaya kalkmışlar. Ama çektikleri videoyla yazdıkları haberle olayı o kadar dramatik hale getirmişler ki kadını kendine acır gibi konuşturmuşlar ve yazmışlar. Esas sorulması anlatılması gereken sorulmamış.

Bu Anne 3 çocuğuna yemek yediriyor ancak çocukların elleri kolları sağlam çocuğun biri okula gidiyormuş öğretmen anneler gününde annenize çiçek verin demiş çocuk o gün annesine çiçek vermiş. Şimdi burada sorulması gereken soru “ bu çocuk annesine çiçek vermeyi biliyor. Niye kendi başına yemek yiyemiyor? “ Okula gidiyor ama ayakkabılarını annesi giydiriyor. Sacını annesi tarıyor.

Sonrada anne gazeteci arkadaşlara konuşurken biz imtihan ediliyoruz diyor. Ben bu cümleyi hiç sevmem ve bunu diyen arkadaşlara tamam imtihan ediliyorsunuz diyelim. Peki, siz o imtihanı geçmek için ne yapıyorsunuz? Diye sorarım. Kabul bu annenin işi zor 3 özel çocukla tek başına ilgilenmek zorunda ancak sizce de anlattıklarımda bir tuhaflık yok mu?

“ adamlar 17-18 yaşına gelmiş elleri var ayakları var okula gidebiliyorlar. Ama yemeklerini kendileri yiyemiyorlar. Ya da gazeteci arkadaşlar olayı daha dramatik hale getirmek için anneye bunları böyle yap daha iyi olur dediler. “ Bilmiyorum ama Ben olsam bu haberi bu şekilde yapmazdım. Bir basın kuruluşunda yönetici olsam haberim de yayınlamazdım. Bunlar ayrı konular ancak eminim birçok kişi anlattığım mantıksızlıkları fark etmemiştir bile. Anneler günü diye okuyup izleyip geçmiştir. Hiç kimsede “bu çocuklar eğitilemez mi ? Bu çocuklar bir şekilde bir şeyler üretemez mi sorusunu sormamıştır”.

Gelelim ikinci habere:“ Samsun İlk adım 75. Ortaokulu’nda 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliklerinde okul bahçesinde düzenlenen gösteride Çağlar Öğretmen 10 yaşındaki engelli öğrencisi Zeynep Uysal'la dans etti. Öğrencisi tekerlekli sandalyede olmasına rağmen dans konusunda eğiten Çağlar öğretmen ve Zeynep engelleri aşıyor.”

Bunu fazla uzatmak istemiyorum 23 Nisanda herhalde herkes görmüş veya duymuştur. Çağlar Öğretmenin 10 yaşındaki yürüme engelli öğrencisi Zeynep ile yaptığı dansı. Şimdi size bir soru Çağlar Öğretmenin yaptığımı doğru yoksa ilk anlattığım haberdeki annenin yaptığımı? Bu soruyu bir düşünün bakalım.

Bakın sevgili Gazeteci ve muhabir arkadaşlar. Bu tip olaylarla ilgilenmeniz güzel ancak doğru soruları doğru kişilere sormalısınız. İnsanları çaresiz göstermemelisiniz. Dram ve ajitasyondan kaçınmalısınız. Evet, olaylara ağlamayan çocuğa meme vermezler mantığı ile bakıyorsunuz ancak ota çöpe ağlayan çocuğa da belli bir süre sonra kimse dönüp bakmaz. Yani olayları ajitasyonla anlatırsanız belki reytinginiz çok olur ama hepsi o kadar onun için bu tür olayları anlatırken biraz daha hassas olmalısınız.

İnanın bana sizler böyle yaptığınız için bizler o kadar yanlış anlaşılıyoruz ki, mesela bu yüzden hala sokağa çıktığımızda bizlere, “ ah ah. Vah vah “ diyen insanlar oluyor. Bu yüzden insanlar bizlerinde bir şeyler ürete bileceğini kendi ayaklarımız üstünde durabileceğimizi düşünmüyorlar. Hâlbuki gerekli eğitimleri alırsak, gerekli donanımlara sahip olursak, inanın hiçbir engel bizim bir şeyler üretmemize, çevremize ve ülkemize yararlı olmamıza engel olamaz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem gazetesi….