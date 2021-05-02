Bu işyerleri kapanmadan muaf olacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Hıfzıssıhha Meclisi Kararı gereğince vakaların yoğun olması, sanayinin aşırı kalabalık olması, salgının önüne hızla geçilebilmesi ve mağdur olan her esnafın bir an önce iş yerini tam açabilmesi için tam kapanma günlerinde şehir içindeki ve küçük sanayi sitesindeki tüm iş yerleri de diğer işyerleri gibi kapalı olacak. Alınan karar sonrası Bolu Demirciler ve Nalburlar Odası esnaflar ve vatandaşları bilgilendiren bir açıklama yayınladı. Açıklamada ihtiyaç durumları gözetilerek bazı işyerlerinin belirlenen şartlar kapsamında açık olabileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üretim, imalat, tedarik, lojistik, tarım ve sağlık sektörlerinde ihtiyacı olan kişiler Oda Başkanlığı ve Sanayi Site Yönetim Kurulu aracılığı ile ilgili esnafla buluşturularak hizmetlerin sürekli olması sağlanacaktır. T.C. Bolu Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin ‘kapanma tedbirleri’ kapsamında aldığı 01.05.2021 tarih 32 sayılı kararına istinaden; Bolu Merkez Küçük Sanayi Sitesi Yönetimi, Demirciler ve Nalburlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetimi ve Bolu Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkârları Geliştirme ve Dayanışma Derneği Yönetimi olağanüstü toplanarak aşağıdaki maddelerde mutabık kalmıştır:

Açıklanan sektörler, belirtilen şartlarda açık olup İŞVERENE Site Yönetimi tarafından izin belgesi düzenlenip verilecektir. İmalatçı firmalar, Otomotiv (TS12047) TSE Belgesi olanlar ve Yetkili servisler, Daha önceden Kamu Kurum ve Kuruluşlarının araçlarının bakım ve onarımları için taahhüdü ve sözleşmesi bulunan Oto Tamirciler, Ana faaliyet (NACE) kodunda Tarım, Orman Makine bakım onarım olarak görünen esnaflarımız, Ağır vasıta tamircileri (ihtiyaç duyulduğunda yan sektörlerden destek alınacaktır) Dizel pompa tamircileri; Oto Makas, Hidrolik, Hortum, Rekor tamiratı faaliyetinde bulunanlar, Medikal Sınai Gaz, Oto Lastik sektörü (Üretim, İmalat, Tedarik, Lojistik, Sağlık, Tarım, Orman Ağır vasıta kamu sektörüne hizmet etmek şartı ile), Motorlu Bisiklet tamircileri, Nalburiye (Üretim, İmalat, Tedarik, Lojistik, Sağlık, Tarım ve Orman Sektörüne hizmet vermek şartı ile), Çalışan sektörlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için, mağdur firma tarafından konuyu bildiren ve bu mağduriyeti giderecek esnafın TC KİMLİK NO, ADI SOYADI, TELEFON bilgilerinin bulunduğu dilekçenin mağdur firma tarafından GÜVENLİK KAPISI (ÇÖZÜM MASASI) na bırakılmak şartı ile esnaf ve mağdur firma buluşturulup sorunları giderilmeye çalışılacaktır. Özellikle ticari müşteriler kendi esnafı (ustası) ile buluşturulacak. Şehirlerarası Yol izin belgesi olan yolda kalmış araçlar içinde oluşturulacak ÇÖZÜM MASASI’ndan mağduriyetleri giderilmek için usta ve müşteri arasında iletişim kurulacaktır. Üretim, İmalat, Tedarik, Lojistik, Sağlık, Tarım ve Orman faaliyetinde bulunan araçların mağduriyetinin giderilmesi için ruhsat sahibinin dilekçesi ve ekinde araç ruhsat örneği olmak şartı ile günlük alınacak dilekçe ile mağduriyetleri giderilecektir. Şuan esnafa ait iş yerinde bakım-onarımı yarım kalmış Ticaret, Kamu ve Seyahat izin belgesi olan araçların tamamlanıp teslim edilebilmesi için çözüm masasından isterlerse yardım talep edebilir. Çözüm Masası belirtilen maddelerin yerine getirilmesi için hizmet verecek olup, bu zorlu süreçte tüm esnafımızın sağduyulu ve anlayışlı olunmasını rica ederiz.

ÇÖZÜM MASASI YETKİLİ İSİMLERİ VE İLETİŞİM NUMARALARI

1- Zafer AYDIN Sanayi Site Yön. Krl. Bşk. 0532 336 46 20

2-Metin BOZOĞLU Dem. Nalb. Esnf. Oda Bşk. 0532 578 82 41

3-Erol ARSLAN San.Sit.Esnf.Gel.Day.Drn.Bşk. 0532 291 12 60

4-Sami GÜNEÇ Sanayi Site Yön. Krl. Bşk. Yrd. 0532 623 30 28

5-Erol ÖZAK San.Sit.Esnf.Gel.Day.Drn.Bşk.Yrd. 0532 234 39 87

6-Rahmi AKSOY Dem. Nalb. Esnf. Oda Bşk. Yrd. 0542 415 02 50

Çözüm Masası yukarıda belirtilen maddelerin yerine getirilmesi için hizmet verecek olup, bu zorlu süreçte tüm esnafımızın sağduyulu ve anlayışlı olunmasını rica ederiz.”