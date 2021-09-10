"Bu iyice haddini aşmak demektir”

Haber: Erdal Tanrıverdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ak Parti İl Teşkilatının dün yapmış olduğu açıklamaları baz alarak bir basın açıklaması yaptı. Başkan Özcan’ın geçtiğimiz günlerde bir programda yaşamış olduğu anısını anlatması üzerine dün Ak Parti Milletvekili Arzu Aydın’a bu konu hakkında ne düşündüğü soruldu. Milletvekili Aydın, ‘Genç kızımı makamına iş istemeye nasıl göndereceğim’ ifadelerini yer verdi. Bunun üzerine yapmak istemediğim bir açıklamayı bugün yapmak zorunda kaldığım için üzüntülerimi ifade ediyorum diyerek konuşmalarına başlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Peki soruyorum, Ensar vakfında 50 tane çocuğumuza cinsel istismar ve tecavüzde bulunulurken Bolu’da 2016 yılında o tarihte Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı yapan sayın milletvekilimiz, kadın milletvekilimiz, Arzu Aydın hanımefendi, ağzından bir kez ‘kınıyorum bu olayları’ diyebilmiş mi?” dedi.

“KADIN RESMEN BİZİ SAPIK YERİNE KOYUYOR”

‘Genç kızımı makamına iş istemeye nasıl göndereceğim’ diyen Bolu Ak Parti Milletvekili Arzu Aydın’a, Bolu Belediye Başkanı Özcan, “Ne demektir bu ya? Birincisi çocuklarımıza ve gençlerimize iş bulmak hükümet olarak iş bulmak sizin göreviniz. İkincisi burada 20 binin üzerinde iş başvurusu var. Ben her gün onlarca kadınla görüşüyorum genç kızımızla görüşüyorum. Ne demektir bu ya? Biz sapık mıyız? Biz Ensar Vakfının yöneticisi miyiz? Benim bir gafımdan dolayı özür dilediğim bir gafımdan dolayı kadın resmen bizi sapık yerine koyuyor. Bu açıklama ne demektir ya? Bolu halkı adına ayıplıyorum. Ben burada binlerce insanla görüşüyorum. Üstelik iki buçuk yıldır kendisi belediyeye gelmişte başına kötü bir şey mi gelmiş? Bir kadın milletvekili olarak, iki buçuk yıldır daha seçim sonuçlarını hazmedemeyip belediyeye gelemediler. Ne il başkanı, ne de milletvekilleri. Bakın açılışlar yapıyoruz cami temeli atıyoruz yoklar, itfaiye temeli atıyoruz yoklar, gelmiyorlar. Biz böyle yapmıyorduk ki. Ben milletvekili iken eski belediye başkanının birçok açılışına temel atma törenine katılıyordum. Biz Bolu’ya hizmet ediyoruz” dedi.

“O ZAMAN ANNE OLDUĞUNU HATIRLAMAMIŞ MI?”

Başkan Özcan, Milletvekili Arzu Aydın’a seslenerek, “Ne demektir bu? İyice haddini aşmak demektir. Peki soruyorum, Ensar vakfında 50 tane çocuğumuza cinsel istismar ve tecavüzde bulunulurken Bolu’da 2016 yılında o tarihte Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı yapan sayın milletvekilimiz, kadın milletvekilimiz, Arzu Aydın hanımefendi, ağzından bir kez ‘kınıyorum bu olayları’ diyebilmiş mi? Orada tecavüz yaşanmış çocuklarımıza hem de burada çok konuşan bir belediye başkanı gaf yapmış ve özür dilemiş. Orada yaşanan olaylar var. Yanan çocuklar var. Onun kadın kolları başkanlığı döneminde. O zaman anne olduğunu hatırlamamış mı? Bir kadın olduğunu hatırlamamış mı? Ak Parti Kadın Kolları Başkanı olarak tecavüze uğrayan çocuklarla ilgili ‘bir kereden bir şey olmaz’ diyen kendi bakanı ile ilgili bir laf söyleyebilmiş mi? Arşivleri tarayın bakalım. Ayıptır ya… utanarak sıkılarak söylüyorum ben bu lafları” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021, 15:42