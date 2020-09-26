Bu kadar da olmaz!

Kıbrıscık Belediyesi ekipleri, Yazıca yaylasından geçen içme suyu hattındaki rutin kontrolleri sırasında içme suyu borularının köpükle doldurulduğunu fark etti. Kıbrıscık Belediye Başkanı Tekemen, içme suyuna yapılan bu hain saldırının görüntülerini sosyal medyasında yayınladı. Olayla ilgili “Kıbrıscık içme suyuna sabotaj yapıldı. Yazıca yaylasından gelen içme suyu hattımızda personelimizin karşılaştığı manzara bu şekilde. Boruların içine köpük sıkılarak doldurulmuş. Bu şerefsizliği yapana ne denir? Kıbrıscık halkının takdirine bırakıyorum. Böylelerine insan diyemiyorum” ifadelerini kullandı.

HAİNLER İNSAN CANINA KAST EDİYORLAR

Tekemen’in sosyal medya üzerinden paylaştığı hain sabotajın görüntüleri kısa sürede infial yarattı. Görüntüleri ve fotoğrafları gören vatandaşlar içme sularına sinsice yapılan bu saldırıya adeta nefret kustu. Gönderilerin altına çok sayıda vatandaş “bugün bu hainliği yapalar yarın sularımıza farklı maddeler karıştırırlar. Bir insan bunu memleketine nasıl yapar? Ne amaçla yapar? İçme suyu herkes ve her şey için. Kıbrıscık halkına içme suyu üzerinden kin ve nefret kusanlar insan olamaz. Bunu yapanlar hangi akılla yaptılar. Bu kadar mı vicdanları karardı. Bu sabotaj insan ve canlıların yaşamına kast etmektir” yorumlarını gönderdi.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020, 08:55