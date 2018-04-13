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13 Nisan 2018 Cuma
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    • Bu kadarda atılmaz ki

    Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile Bolu Gazeteciler Cemiyeti (BGC) arasında dostluk maçı organize edildi. Maçta Polisgücü Basıngücü’nü 6-1 yendi.

    13 Nisan 2018 Cuma 10:10
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    Bu kadarda atılmaz ki

    Bolu Atatürk Stadyumunda yapılan dostluk maçı öncesinde Bolu Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve BGC Başkanı Bülent Velioğlu tarafından kutlama pastası kesildi. Maç, Vali Baruş ve emniyet müdürleri ile polis memurlarından oluşan takım ile Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy ve ilde görev yapan haber ajansları ve yerel gazetelerde çalışan basın mensuplarından oluşan futbol takımlarının bir arada hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından başladı. Tam sahada 13'er kişilik takımlardan oluşan futbol takımları galip gelmek için ter döktü.

    Karşılaşma, İl Emniyet Müdürlüğü personelinden kurulan futbol takımının 8-1 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın sonunda, BGC üyeleri tarafından polis memurlarına baklava ikram edildi.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Polis, Teşkilatının, 173., Kuruluş

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