Haber: Semih BAYKAL

Bolu’da ulaşım sistemi ile alakalı şikayetler devam ederken, sosyal medyada çıkan görüntüler bu kadarı da olmaz dedirtti. Dün, Saat 17.00 civarı Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden hareket eden 7 Nolu Merkez – Abant İzzet Baysal Üniversitesi hatlı bir halk otobüsü şoförünün yağmurlu havada öğrencilerin canını hiçe sayarak otobüsü kullanması cep telefonu kameralarına yansıdı. Merkez istikametinde seyreden otobüs şoförünün bir yandan aracı kullanırken diğer yandan cep telefonu ile uğraştı. Yağmurlu havada şoförün telefonu ile oynadığını gören öğrenciler korku yaşadı. Korkan öğrenciler, şoförün can güvenliği hiçe sayan bu hareketini cep telefonları ile görüntüledi.

Sosyal medyada da yer bulan fotoğrafa ise tepkiler çığ gibi büyüdü. Trafikte can güvenliğini hiçe sayan şoförün fotoğrafını görenler sert tepki gösterdi.



