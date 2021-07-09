Bu kadarına da pes doğrusu



Haber: Okay Özcan

Trafik kuralları gereğince birçok otopark da ve alıveriş merkezlerinde engelli vatandaşlar için özel olarak ayrılan ve mavi renkli olan bu yerler duyarsız sürücüler tarafından gasp edilmeye başlandı.

Trafik kurallarına aykırı davranan duyarsız sürücülerin bu özel yerlere engelli olmamalarına rağmen araçlarını çekip, gönül rahatlığı ile alışveriş yapmaları tepkilere neden oldu.

Engelli olan vatandaşlar ise kendileri için ayrılan otoparklara araçlarını çekemez duruma gelirken, duyarlı vatandaşlar, bu tür sürücülere tepki göstererek, gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istediler.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021, 15:50