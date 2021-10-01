Bu kadarına da pes doğrusu

Sosyal paylaşım sitesinden dolandırıcılık olayı geçtiğimiz yıl Gerede ilçesinde meydana geldi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya mağdur olarak katılan 1 çocuk babası pasta ustası Bayram Yılmaz, başından geçenleri, mahkeme heyetine şöyle anlattı; “Geçen yıl face book sitesinde bulunan Opel Astra diye bir gruptan Taner Kırıcıoğlu isimli kişiyle tanıştım. Benim de opel astra marka arabam olduğu için, satışa konulan jantlara talip oldum ve Bin 500 lira karşılığı Kırıcıoğlu ile anlaştım. Bir hafta sonra kargoyla bir kutu geldi. Kutu küçüktü, bir jantın bu kutuya girmesi mümkün değildi. Şüphelendim ve hemen şahsı telefonla aradım ama beni engellediği için ulaşamadım. Kutuyu açtığımda banyo musluğunu görünce çığlına döndüm” dedi.

BEN DOLANDIRILDIM BAŞKALARI DOLANDIRILMASIN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık Taner Kırıcıoğlu katılmazken, mağdur olan Bayram Yılmaz, ben dolandırıldım, başkaları dolandırılmasının diyerek; “Bu kişiden davacı ve şikayetçiyim. Ben dolandırıldım, benim gibi başkaları da benim durumuma düşmesin. Tek isteğim, cezalandırılması. Sadece beni değil, öğrendiğim kadarıyla çok kişiyi bu yolla dolandırmış. Bana kargoyla gelen banyo musluğunu da sinirimden attım gitti. Resmen benim dalga geçildi, içime sindiremiyorum, bu durumu. Giden parama mı yanayım, çok isteğim ve gönderilmeyen jantlara mı yanayım” diyerek dolandırıcıya tepki gösterdi.

Mahkeme Başkanı, duruşmaya katılmayan sanık Taner Kırıcıoğlu, hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 2 bin 500 lira adli para cezası verdi.