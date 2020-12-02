Haber:Erdal Tanrıverdi

Ormanlara yürüyüş için çıkan vatandaşlarımızın karşılaştığı manzara bu kadarına da pes dedirtti. Koronavirüs salgının arttığı şu dönemlerde temiz hava sahaları olan ormanlarımız güvenli alanlardan biri olarak görülürken ortaya çıkan manzara doğamızı nasıl mahvettiğimizi gözler önüne serdi. Yayla yollarına küvet ve klozetin de atılmış olması şaşırttı. Moloz ve inşaat atıkları, televizyondan, yatak yorgana, içki şişelerinden, pet şişelerine, koronadan korunmak için takılan maskeleri bile ormana atarak çevre ve doğanın acımasızca kirletildiğini bu fotoğraflarla bir kez daha görmüş olduk.