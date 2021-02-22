Bu karar beldeyi bitirir

Haber: Erdal Tanrıverdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Okay Özcan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “beldenin neredeyse tek gelir kaynağı olan turizme büyük darbe indirildi. Hem büyük yatırımcı hem de yerel işletmeler artık turizm teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak. İlimiz merkezine 5 dakika mesafede bulunan ve Bolu’nun termal turizm merkezi olan Karacasu Beldesinde yapılan turizm alanı revizyonu bölge yatırımcılarına ağır bir darbe vurdu. Her yıl milyonlarca dolarlık yatırım yapılan işletmelerin yanı sıra küçük büyük yerel konaklama merkezlerini de olumsuz etkileyecek olan kararın gözden geçirilmesi ve bu yanlış karardan dönülmesi için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatini konuya çekmek istiyorum. Karardan dönülmezse Karacasu’da turizm yatırımı biter” ifadelerini kullandı.

Ne ilimizin iki milletvekili Sayın Aydın ve Sayın Küpçü ne de Karacasu Belde Belediye Başkanı Celal Beydili bu yanlış kararla ilgili tek cümle açıklama yapamadılar. Bu gün devlet büyüklerine yanlış yaptırmamak için susmamak gerek diyen Başkan Yardımcısı Özcan, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yapılan değişiklikler beldenin geleceğini mahvedecek nitelikte. Değişikliklere göre belde çevresindeki köy arazileri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Narven Termal Kasabası, İlçe merkezinde bulunan ve turizm yatırımı yapılması beklenen iki dev arazi ve Karacasu Beldesi sınırları içinde kalan arazilerin tamamı turizm bölgesi dışına çıkartıldı. Bu işlem bu alanlarda yatırım yapacak küçük büyük herkesin turizm teşvik ve desteklerinden yararlanamaması anlamına geliyor. Milyon dolarlık yatırım yapanda, elindeki avucundaki son parasını babadan kalma evini pansiyona dönüştürmek isteyende devlet imkanlarından yararlanamayacak” şeklinde konuştu.

Sağlık turizminde gelişime açık olan Karacasu Beldesinin de söz konusu alan dışına atılması belde halkını isyan ettirdi diyen Özcan, “Termal kaynakları sebebiyle yatırımcıların dikkatini çeken belde, beklenmedik bir kararname ile turizm bölgesi dışına atılması ile yatırımcıların gözünden düştü. Beldenin gelişmesi ve kalkınmasına vurulan ağır bir darbe olarak nitelendirilen karara siyasilerin, milletvekillerinin ve sivil toplum örgütlerinin sessiz kalması Karacasu halkını çileden çıkarmış durumda. Belde genelinde yapılması planlanan üç dev otel projesi ise alınan yeni kararlardan sonra askıda kaldı. Şimdiye kadar bölgeye milyonlarca dolar yatırım yapan Narven Termal Kasabası ve Gazelle Resort gibi yatırımcılar ise adeta cezalandırıldı” dedi.