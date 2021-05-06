“Bu kararı hukuksuz buluyoruz”

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesinin önünden hareket eden mobil konser otobüsünün önü, yaklaşık 500 metre sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi. Belediyenin tam kapanma döneminde evde kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için gerçekleştirdiği mobil konserler Bolu Valiliği tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle durduruldu.

“HOŞ BİR OLAY OLMADI”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Tanju Özcan açıklamasında sanatsal ve kültürel faaliyetleri yapmanın bir belediyenin asli görevlerinden olduğunu ve neden böyle bir müdahale yapıldığını anlamadığını dile getirerek, “Hoş bir olay olmadı. Önce şunu söyleyeyim, neden böyle bir uygulamaya gidildi? Bizim belediye kanunu çok açık. Belediye kanununda şunu söyler: ‘Bir belediye belde halkının mutluluğunu gözetmek zorundadır.’ Sanatsal ve kültürel faaliyetler yapmak belediyenin asli görevlerinden biridir. Şarkı söyleyerek evine ekmek götüren insanlar var. Bu insanlar 1 buçuk yıldır aç. Herhangi bir işleri yok. Dedik ki hem yerel sanatçılara iş verelim, hemde sürekli olarak evde tutulmaktan bunalan insanlara bir moral olsun. Böyle bir şey başlatıldı. Bir de bu ilk değil. 2-3 akşam devam ettikten sonra bu müdahale niye yapıldı onu anlamıyoruz. Biz insanları sokağa toplamıyoruz ki. Otobüs yavaş yavaş ilerliyor. Üstünde sanatçılar konserlerini veriyor. İnsanlar da balkonda iftardan sonra buna eşlik ediyor. Yani, halk mutluydu bu uygulamadan. Yerel sanatçılar mutlu oldu. Bundan kim niye rahatsız oldu. Ben bunu anlamadım” dedi.

“BELEDİYE BÖYLE BİR ŞEY YAPAMAZ DİYE BİR KANUN YOK”

İçişleri Bakanlığı Genelgesinde, böyle bir kısıtlama olmadığını belirten Özcan, “Belediyeler böyle bir şey yapamaz diye herhangi bir kanun yok. İçişleri Bakanlığı genelgesini inceledim. Böyle bir kısıtlama yok. Bu bir kamu hizmet aracı. Resmi plakalı bir otobüs. Bolu Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti kamu kuruluşunun bir otobüsü. Sonra İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını tekrar inceledim. Ben de üyeyim bu kurula. O da yok. Buna rağmen emniyet güçlerimiz otobüsün önünü kesmek suretiyle dün akşam durdurmuşlar. Arkadaşlarım benimle de temasa geçtiler. ‘Arkadaşlar dedim. Bizim yaptığımız işlemin yasaya aykırı bir tarafı yok. Bir valilik kararı da bize tebliğ edilmedi. Siz normalde buna devam edebilirsiniz ama sizden ricam şu: biz emniyet güçlerine saygılıyız. Polisimize, askerimize hep saygılı olduk. Çünkü: namusumuzu, canımızı, malımızı onlara emanet ediyoruz. Arkadaşlarımız haksız ve bana göre hukuksuz bir karar almışlar. Bunu yerine getiriyorlar. Emniyet güçleri ile karşı karşıya gelmenizi istemiyoruz dedik.’ Bunun üzerine zaten basın müdürümüz olan Ergin bey gerekli açıklamayı yapmış. Ancak, polis kardeşlerimiz böyle bir talimat aldıkları için bunu uygulamak zorunda kalmışlar” ifadelerini kullandı.

“BİZ BU KARARI HUKUKSUZ BULUYORUZ”

Önümüzdeki günlerde bir tebliğ gelmemesi durumunda tekrar sahalara inmeyi planladıklarını anlatan Özcan, “Bu talimatı kimden almışlar onu bilmiyoruz. Hala da bize resmi yazı falan gelmedi. Eğer bu kararı valilik sözlü olarak vermişse yazılı olarak vermediği belli. İl Hıfzıssıhha ve genelgede de yok. Vali bey kendi takdir hakkını kullanarak böyle bir karar vermişse, ben Sayın Valimize bu kararını tekrar gözden geçirmesini arz ediyorum. Çünkü: bu uygulamadan dediğim gibi hem vatandaşımız mutluydu hem yerel sanatçılarımız mutluydu. Türkiye’de bunu yapan tek belediye biz değiliz. Birçok belediye benzer uygulamayı geçen yıl da yaptı. Bu yıl da yapmaya devam ediyor. O yüzden bırakın en azından insanlar iftardan sonra balkonlarında, hem hava da güzel, bir soluk alırken oradaki şarkılara, türkülere eşlik etsinler. Bir miktar da olsa eğlensinler. Dün bana gelen telefonun haddi hesabı yok. İnsanlar otobüsün ne zaman mahallelerine geleceğini soruyorlar. Tekrar söylüyorum, bu kararı valimiz sözlü olarak verdiyse, sayın valimiz anlayışlı bir insandır. Halkının mutluluğunu muhakkak önemsiyordur. Halkın mutlu olacağı böyle bir faaliyeti yapmamızı engellemesinler. Kendilerindenricam bu. Biz kararı doğru bulmuyoruz, hukuksuz buluyoruz. Ama emniyet güçlerine olan saygımızdan ve sevgimizde dolayı arkadaşlar bir ısrar içinde olmadılar. Bu sözlü talimatı Sayın Valimiz verdiyse kendisinden yine aynı şekilde sözlü talimat bekliyoruz. Veya yasaklayıcı bir karar çıkarmasını bekliyoruz. Yoksa öyle bir karar gelmezse biz önümüzdeki günlerde tekrar sahaya inmeyi planlıyoruz. Emniyet güçleri ile kimse bizi karşı karşıya getirmesin. Biz kamu kuruluşuyuz. Devletiz biz devlet” diye konuştu.