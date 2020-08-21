“BU KARARI ŞİDDETLE KINIYOR VE İPTALİNİ İSTİYORUZ”

Haber: N. Halid Altundal

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP), Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları kapsamında, Türkiye genelinde 2020-2021 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı ile avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi. Bu kapsamda ilimizde de 16 kızıl geyiğin ihale ile avlanacağı haberine Bolu Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu tepki gösterdi.

Tartışmalara sebep olan söz konusu ihale ile ilgili olarak Hayvan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna düşen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP), Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları kapsamında, Türkiye genelinde 2020-2021 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı ile avlanmasına izin verilen türler, arasında Bolumuzda da 16 Kızıl geyiğin ihale ile vurulacağı haberi bizleri derinden üzmüştür.

Ülkemizin en önemli, Doğal Hayat Rezervlerini sınırları içerisinde barındıran güzel şehrimizin çevresinde, bulunan yaban hayatı ve yaban hayatının barındığı yaşam ortamları endemik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. Yaban hayvanları ve bunların habitatları canlılarla ilgilenen birçok bilim dalına ve doğasevere çalışma ve araştırma imkânı sunmak suretiyle hizmet etmektedir. Yaban hayvanlarını yaşadıkları alanlarda muhafaza etmek, yaşam ortamlarını korumak biyolojik ve ekolojik ihtiyaçlarını ve yaşam sürelerini doğanın iç döngüsünde bırakmak ülkemizde her geçen gün küçülen doğal yaşam rezervlerinin korunması ve de insanoğlunun geleceği adına da önem arz etmektedir.

Bolu Belediyesi, Hayvan Hakları Komisyonu olarak, hayvan sever Bolu halkı adına bu kararı şiddetle kınıyor ve iptalini istiyoruz. Konu birkaç kişinin spor adı altında ihtirasını tatmin ederek bir gelir kazanımı sağlamaksa, yetkili mercilere Bolu da avlanması planlana 16 Kızıl geyiğin bedelini Bolu Halkı adına, Bolu Belediyesi olarak nakden ödemeye hazır olduğumuzu da bildirmek isteriz.”