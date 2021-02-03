Bu kararlar çok tehlikeli

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Bolu İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Trabzon, Amasya ve Bolu’daki 15 yaylanın statüsünün kaldırılmasına, "AK Parti bir sonraki hamlesinde, buralarda kentsel dönüşüme giderek, yaylaları TOKİ eliyle talan edecek” diyerek tepki gösterdi.

Karadeniz'de 15 yayla imara açılıyor! Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, aralarında dünyaca ünlü Hıdırnebi yaylasının da bulunduğu Amasya, Bolu ve Trabzon'da 15 yaylanın statüsü kaldırılarak yayla alanı olmaktan çıkarıldı. Yayla statüsünden çıkarılan Amasya: Ahmetoğlu, Keşbeli,Çukurtuzla, Melikli, Çukuryayla, Alanbaşı, Kadı Çayırı, Kulam, Peynirçayı, Düvenci, Fındıkpınar. Bolu; Göllü Ören, Yaylabeli. Trabzon; Hıdırnebi-1, Hıdırnebi-2 yaylalarının imara açılmasının önündeki engel kakmış oldu.

Bolu İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Beykoz, Resmi Gazete’de yayımlanan ‘yayla alanlarının statülerinin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararını eleştirdi. Trabzon, Amasya ve Bolu sınırları içerisinde yer alan toplam 15 bölgenin 2013 yılında AK Parti hükümeti tarafından ormanlık alan statüsünden yayla statüsüne getirildiğini vurgulayan Beykoz, “AK Parti zihnimizle dalga geçiyor. Ormanı yayla yaptı, yaylayı beton etti, şimdi tekrar ormana çevirdi. İşte AK Parti çevreciliği bu” dedi.

Beykoz, "imar barışı" nedeniyle yaylaların yayla olmaktan çıkarıldığını belirterek, “Yurttaşın yapı kayıt belgesi başvuruları, yayla alanı olduğu için kabul edilmedi. AK Parti bir sonraki hamlesinde, buralarda kentsel dönüşüme giderek, yaylaları TOKİ eliyle talan edecek. İmar Barışı kapsamında yurttaşlardan toplanan yapı kayıt belgesi ücretleri bu kentsel dönüşümün masrafı olarak, yandaş müteahhitlerin cebine doldurulacak” eleştirisinde bulundu.