Bu kardan adamlar sosyal mesaj veriyor



Haber: Uğur Balaban

Börekçiler Sokakta esnaflık yapan 25 yaşındaki İlker Kahraman, 2 metre uzunluğunda yaptığı kardan adamın ağzına siyah bir maske takarak, farkındalık yapmaya çalışırken; “Yaklaşık 2 yıldır bu illet virüsle uğraşıyoruz. Birçok canımızı koronavirüs nedeniyle kaybettik. Son zamanlarda bazı vatandaşların maske takmadığını görünce, bende ağzında siyah maske bulunan kardan adam yaptım. Amacım, mesaj vermek. Herkes kurallara uyarsa bu hastalığı birlikte aşabiliriz ve insanlarımız ölmez. Siyah maskeli kardan adamı gören fotoğraf ve video çekiyor. Bende bu sayede maske mesajını veriyorum” dedi.

Albay Sokak’ta Selen Müzik Center’da çalışan elemanlar işyerlerinin önüne yaptıkları kardan adamın ellerine bir gitar koyarak, güzel bir görsellik sağladılar. Mağaza çalışanları; “Bolu’da kara hasret kalmıştık. Bizde önce kartopu oynadık ve ardından müziğin evrensel dili olması nedeniyle, hem müzik çalıp, hem de karda stres atmak adına, böyle bir konsept yaptık” açıklamasında bulunurken, okulların bir gün tatil olmasının sevinçlerini evlerinin önlerine yaptıkları kardan adamlarla yaşadılar.