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01 Temmuz 2018 Pazar
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    • “Bu katliama son verin”

    Seben Taşlıyayla Göleti’nde bazı balıkçıların avlanmak için olta yerine ağ kullanması üzerine doğa tutkunları sosyal medyada ayaklandı.

    01 Temmuz 2018 Pazar 13:52
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    “Bu katliama son verin”
     

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Bolu İl Özel İdaresi tarafından 2004 yılında yapımında başlanan 8, 33 kilometrekarelik alana ve 44 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip. Gövde uzunluğu 196 metre ve çevre uzunluğu 25 kilometre olan Seben Taşlı Yayla Göleti’nde amatör balıkçılar ayaklandı.

    Balıkçıların iddiasına göre, bazı kişiler olta yerine, botla göllete girip ağ atıyorlar. Bu iddialarını sosyal medya hesaplarından paylaşan amatör balıkçılar,  Göllerdeki doğal yaşam alanlarının korunması ve buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarından amatörce yararlanılması için amatör balıkçılığın belli kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini, bu kurallar çerçevesince göllere ağ atmak kanunlar çerçevesinde yasaklanmıştır dediler.  Bu işi ise amatör balıkçılıktan çıkarıp ticari faaliyete dönüştüren kişilere isyan eden amatör balıkçılar, Sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarla yetkilileri göreve davet etti.

    “BOLU, SEBEN, TAŞLIYAYLA GÖLÜNDEKİ KATLİAMA SON VERİN”

    Amatör balıkçılar sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı; “Biz doğa aşıkları Bolu’ya gitmek istiyoruz. Oranın havasını teneffüs edip Bolu sularına sportif anlamda olta atmak istiyoruz. Yani; Yakalayıp öpüp bırakmak istiyoruz. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürümüz Dr. Altuğ Atalay başta olmak üzere tüm ilgilileri göreve davet ediyoruz. Bolu’daki kiraya verdiğiniz tüm sahalar Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten cezai işleme çarptırılmış kişiler tarafından talan ediliyor ve herkeste bunu biliyor. Belgeleri elimizde mevcut. Vatandaşın gözüne baka baka katliama müsaade etmeyin. Şartnamelere uymayan tüm ticari faaliyetleri durdurmak sizin göreviniz. DURDURUN Vatandaş oltasını atsın, sizde lütfen görevinizi ciddi anlamda yapın.”

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