Haber: Semih Baykal

Polis Eşleri Derneği Bolu Şubesi, mesai gözetmeksizin, canını hiçe sayarak vatan ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan emniyet personeli çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek olan kermes 11-12 Kasım tarihlerinde Bolu Dağında bulunan Highway Alışveriş Merkezinde gerçekleşecek.

11 KASIM CUMARTESİ AÇILIYOR

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın eşi Özlem Çoral Erdoğan’ın himayesinde, polis eşleri tarafından büyük bir özen ve emekle hazırlanan kermesin açılışı 11 Kasım Cumartesi günü Saat: 11.00’da yapılacak. Birçok sürprizinde yer aldığı kermese tüm Bolu halkı davet edildi.