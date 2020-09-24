Bu kez 2 kilo yakalandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu madde taşındığı iddia edilen şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılana aramalarda, otomobilin çeşitli yerlerine 6 paket halinde gizlenmiş 2 kilo 84 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan galerici Mevlüt K. (27) ve işçi E.Ç. (32) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Mevlüt K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.