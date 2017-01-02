Bolu'da Demokrasi Meydanı'nda bankların arasına konulan şüpheli poşet panik yarattı.
02 Ocak 2017 Pazartesi 17:55
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HABER: Faruk ÇİDEM
Bolu'da akşam saatlerinde Bolu Belediyesi'nin de bulunduğu Demokrasi Meydanı'ndaki banklardan birisinin arkasına poşet, vatandaşlar tarafından şüphelinelerek polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri meydanda geniş güvenlik önlemi aldı. Sinyal bozucu cihazın da hazır bulundurulduğu alanda bomba imha uzmanı kontrollü bir şekilde şüpheli poşeti patlattı. Patlatılan poşetin içinden giysi çıktığı öğrenilirken, poşetin kim tarafından bırakıldığının anlaşılması için mobesse kameralarının inceleneceği belirtildi.
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