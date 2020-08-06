Bu kez Mudurnu’da çıktı

Haber: N. Halid Altundal

Son günlerde ülkemizde meydana gelen orman yangınları ne yazık ki farklı bölgeler ve illerde çıkmaya devam ediyor. İlimizde de meydana gelen orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. İlimiz Mudurnu ilçesi Ordular ile Uğurlualan köyleri arasında kalan bir bölgede orman yangını çıktı. Yangını fark eden köylüler durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözler ile hemen yangın yerine intikal etti. Ormancıların kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldığı orman yangını daha sonra söndürüldü.