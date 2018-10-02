Haber: Gönül Olutürk
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Krdae) sitesinde yer alan verilere göre 2 Ekim Salı günü(Bugün) ilimiz Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamurluk köyünde saat 11.23’te yerin 12.1 km derinliğinde 2.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının yerin çok derininde meydana gelmesi nedeniyle çok hissedilmediği ve herhangi bir paniğe sebep olmadığı öğrenildi.
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