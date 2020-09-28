Bu kez ölen 47 yaşındaydı





Covid-19 tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de can almaya devam ediyor. Yıllardır Bolu'da Aksoy Yapı olarak faaliyet gösteren Yılmaz Aksoy, koronavirüs tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Henüz 47 yaşında olanAksoy'ın evli ve altı çocuk babası olduğu öğrenildi. Aksoy'un 15 gün önce İstanbul'da bir düğüne katıldığı ve bu düğünün ardından koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

BÜYÜK ACI YAŞANDI

Aksoy’un ailesi BAİBÜ Tıp Fakültesi hastanesinden cenazelerini almaya geldiği sırada yaşanan büyük acı cevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Tıp fakültesi acil servisi önünde Aksoy’un yakınları sinir krizi geçirdi. Hasta yakınlarını sakinleştirmeye çalışan doktorlar ve sağlık çalışanları izole edilmiş Aksoy’un na’şını yakınlarına teslim etti.

POLİS ÖNLEM ALDI

Acılı aile cenazelerini kalabalık bir grupla almaya gelince Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hastanenin acil servisi önünde önlem aldı. Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi hastanede önünde konuşlandırılırken, hasta yakınları sözlü olarak doktor ve sağlık çalışanlarına hakaret etti. Polis yaşanabilecek muhtemel bir olayın önüne önceden önlem alarak geçmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020, 12:58