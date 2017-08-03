Haber: BMA

Çalışmaları ve enerjisi göz dolduran Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, personeli ile olan sağlam ilişkisi ile de takdir topluyor. Doğum günü olan her belediye personeline sürpriz kutlama yapan Başkan Çağlar’a bu kez personel sürpriz yaptı. Geçtiğimiz gün 53 yaşına adım atan Başkan Recai Çağlar’ı belediye personeli de unutmadı. Belediyede yapılan sürpriz doğum günü kutlamasında Çağlar, duygusal anlar yaşadı. Yapılan kutlamadan duyduğu sevinci dile getiren Başkan Çağlar, bu özel sürpriz için tüm belediye personeline teşekkür etti.