Haber: Semih Baykal

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddiasıyla Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu merkezli, Kocaeli, İstanbul, Kırşehir, Hakkari, Diyarbakır ve KKTC'de operasyon düzenlenmiş ve aralarında mahrem imamında öğrenildiği 16 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 14’ü Adliye’ye sevk edilip, bunlardan 3’ü tutuklandı ve 11’de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BU SEFER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün 'mahrem yapısındaki' kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen askerlerle birlikte gözaltına alınan meslekten ihraç edilen öğretmen Hasan S. adliyeye sevk edildi. 'Mahrem imam' olduğu iddia edilen Hasan S. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.