Haber: Gönül Olutürk

Mevcut hukuk fakültesi mezunlarının hakim, savcı ve avukat ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını vurgulayan Çıracı’nın açıklamaları şu şekilde:

“703 sayılı KHK'nın 136/a maddesi ile, hukuk eğitimi almamış 4 yıllık üniversite mezunlarına, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın idari hakim olma imkanı tanındığına üzülerek şahit olmaktayız.

Devlet yönetimimizde, aslımıza uygun şekilde yenilenmeler yaşanarak güçlü iktidarın yolu açılırken, beklentimiz yine devlet geleneğimize uygun şekilde hukukumuzun da gerçek manada güçlendirilmesidir.

Nitekim yıllarca adaleti ile dünyaya hüküm sürmüş Osmanlı'da hukuk eğitimi almamış olan­ların idareci, öğretmen, müftü, asker olamadığı bir sistem mevcuttu.

Bu minvalde asırlar süren adalet anlayışımıza uygun olarak devlet kadrolarında görev alacak idareci, öğretmen, müftü ve askerlere de hukuk eğitimi verilmesi yönünde ilerlemeler yaşanması beklenmekteyken, hukuk eğitimi almamış kişilerin herhangi bir sınırlamaya da tabi olmaksızın hâkim olarak görevlendirilmesi, ne devlet geleneğimize ne adalet anlayışımıza ne de modern hukuka uygun değildir.

Öte yandan bu KHK'nın yayımına kadar İİBF ve Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi bölümlerden idari hakim alınmasının, dönemin şartları altında yeteri kadar hukuk mezunu bulunmayışın­dan da kaynaklandığı bilinmektedir.

Günümüz için ise mevcut hukuk fakülteleri hakim/savcı ve avukat ihtiyacını fazlasıyla karşılar durumdadır.

Bu nedenle, hükümetimizden beklentimiz, bu KHK ile getirilen düzenlemeden bir an evvel vazgeçilmesi, hukuk mezunu olmayanlardan her ne surette olursa olsun hâkim alınmaması ve devlet bürokrasisinde de hukuk mezunlarına öncelik verilmesidir.”