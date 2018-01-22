Haber Esra ÖZTÜRK

MÜSİAD Bolu Şubesinde gerçekleştirilecek olan konferansın konusu “ÜRETİM YÖNETİMİ” konferansın amacı ise firma sahiplerini ,kurumsallaşmak isteyen firmaları ve genç girişimcileri bilgilendirmek. Konferans 26 OCAK 2018 Cuma günü Saat : 19:00 da MÜSİAD Bolu Şubesinde gerçekleştirilecek. Ayrıca firmalar 3 yılık bilanço ve gelir tablosunu excel formatında getirip Hikmet Baydar ile birebir ücretsiz görüşme imkanı bulabilecekleri belirtildi.

KONFERANS DETAYLARI

Süreç Yönetimi

a)Ortalama sipariş süresi

tahminitermin süreci

ambalaj şekli beklentisi,teslimat şekli cezai yaptırımları vb..

b)Tedarikçi ilişkileri

üretimi

en iyi maliyetemi yapıyoruz?

en iyi fiyatlamı, ne zaman nasıl yapıyoruz?

Teslim şekli ve cezai yaptırımlar

iş akış süreleri ve kapasite kontrolü

Makina Yönetimi

her makinanın en verimli şekilde üretim şeklinin netleştirilme

her makinanın hedef kapasitesinin netleştirilmesi

bakım süreçlerinde üretimin aksatılmaması için planlma yapılması

İnsan Yönetimi

işe göre inşa seçimi

hizmet içi eğitim planlamak

ekip ruhu oluşturmak

çalışan memnuniyeti arttırıcı tedbirler (motivasyon)