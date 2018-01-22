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    • BU KONFERANS KAÇMAZ BOLU HALKINA BÜYÜK FIRSAT

    MÜSİAD Bolu Şubesinde 3.Göz Danışmanlık CEO’su Hikmet BAYDAR’ın Katılımı İle “Üretim Yönetimi”“Hakkında Konferans Verilecek

    22 Ocak 2018 Pazartesi 08:32
    Bu haber 430 kez okundu
    BU KONFERANS KAÇMAZ BOLU HALKINA BÜYÜK FIRSAT

    Haber  Esra ÖZTÜRK

    MÜSİAD Bolu Şubesinde gerçekleştirilecek olan konferansın konusu “ÜRETİM YÖNETİMİ” konferansın amacı ise firma sahiplerini ,kurumsallaşmak isteyen firmaları ve genç girişimcileri bilgilendirmek. Konferans 26 OCAK 2018 Cuma günü Saat : 19:00 da MÜSİAD Bolu Şubesinde gerçekleştirilecek. Ayrıca firmalar 3 yılık bilanço ve gelir tablosunu excel formatında getirip  Hikmet Baydar ile birebir ücretsiz görüşme imkanı bulabilecekleri belirtildi.

    KONFERANS DETAYLARI

    Süreç Yönetimi

    a)Ortalama sipariş süresi

    tahminitermin süreci

       ambalaj şekli beklentisi,teslimat şekli cezai yaptırımları vb..

    b)Tedarikçi ilişkileri

    üretimi

    en iyi maliyetemi yapıyoruz?

    en iyi fiyatlamı, ne zaman nasıl yapıyoruz?

       Teslim şekli ve cezai yaptırımlar

    iş akış süreleri ve kapasite kontrolü

    Makina Yönetimi

    her makinanın en verimli şekilde üretim şeklinin netleştirilme

    her makinanın hedef kapasitesinin netleştirilmesi

    bakım süreçlerinde üretimin aksatılmaması için planlma yapılması

    İnsan Yönetimi

    işe göre inşa seçimi

    hizmet içi eğitim planlamak

    ekip ruhu oluşturmak

       çalışan memnuniyeti arttırıcı tedbirler (motivasyon)

    Anahtar Kelimeler: MÜSİAD, Bolu, Şubesinde, 3.Göz, Danışmanlık

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