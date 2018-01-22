Haber Esra ÖZTÜRK
MÜSİAD Bolu Şubesinde gerçekleştirilecek olan konferansın konusu “ÜRETİM YÖNETİMİ” konferansın amacı ise firma sahiplerini ,kurumsallaşmak isteyen firmaları ve genç girişimcileri bilgilendirmek. Konferans 26 OCAK 2018 Cuma günü Saat : 19:00 da MÜSİAD Bolu Şubesinde gerçekleştirilecek. Ayrıca firmalar 3 yılık bilanço ve gelir tablosunu excel formatında getirip Hikmet Baydar ile birebir ücretsiz görüşme imkanı bulabilecekleri belirtildi.
KONFERANS DETAYLARI
Süreç Yönetimi
a)Ortalama sipariş süresi
tahminitermin süreci
ambalaj şekli beklentisi,teslimat şekli cezai yaptırımları vb..
b)Tedarikçi ilişkileri
üretimi
en iyi maliyetemi yapıyoruz?
en iyi fiyatlamı, ne zaman nasıl yapıyoruz?
Teslim şekli ve cezai yaptırımlar
iş akış süreleri ve kapasite kontrolü
Makina Yönetimi
her makinanın en verimli şekilde üretim şeklinin netleştirilme
her makinanın hedef kapasitesinin netleştirilmesi
bakım süreçlerinde üretimin aksatılmaması için planlma yapılması
İnsan Yönetimi
işe göre inşa seçimi
hizmet içi eğitim planlamak
ekip ruhu oluşturmak
çalışan memnuniyeti arttırıcı tedbirler (motivasyon)
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!