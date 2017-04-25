Haber: Kasım ŞAHİN

Düzenlediği konferanslar ile gerek eğitim gerekse kültürel olarak bilinç oluşturmayı amaçlayan Türk Ocakları Bolu Şubesi, bahar dönemi etkinlik programı kapsamında bugüne kadar birçok akademik çalışmaya imza atan, Sovyet ve Ermeni işgali döneminde etkin rol alarak Azerbaycan topraklarını savunan, TÜBİTAK tarafından birçok projesinin yanısıra Türkiye’deki birçok projede görev alarak Türk-Azerbaycan kardeşliğinin en güzel örneği olan Azerbaycan Kadın Hukukları Müdafaa Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Hanım Halilova’yı konuk edecek. 26 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’de Bolu Türk Ocağı Konferans Salonunda gerçekleştirilecek konferansta Halilova, Azerbaycan’ın ikinci cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey ve Türk Dünyası’nı anlatacak. Türk Ocakları Bolu Şubesi tarafından düzenlenecek ve Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenilere karşı Vatanı savunmak için Askeri Kadın Taburunu kuran Prof. Dr. Hanım Halilova’nın vereceği konferansa Boluluların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.