Bu konser nefes kesti

HABER:Aysun Beykoz

Mengen Anadolu Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin salonunda gerçekleştirilen konserde, salon tamamen doldu. Türk halk müziği tutkunları sanatçılarının seslendirdiği birbirinden eşsiz eserlerle güzel bir gece yaşadı. 2 saat süren konserin ardından Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut sanatçıları kutlayarak çiçek verdi. Bulut konsere ilişkin yaptığı açıklamada, “ilçemizde en büyük eksiklerimizden birisi olan sanatsal faaliyetler konusunda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sanat faaliyetlerimiz kapsamında Mengen Belediyesi Kültür ve Sanat Birimi Türk Halk Müziği Korosunun verdiği bu konsere halkımız büyük ilgi gösterdi. Yani vatandaşlarımıza iyi güzel şeyler verirsek o güzelliğe sahip çıkıyor. İnşallah önümüzdeki dönem bu tür faaliyetlerimizde artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Mengen Belediyesi Kültür ve Sanat Birimi Türk Halk Müziği Korosu ise çalışmalarına aralıksız devam ediyor.