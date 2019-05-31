Bu konu kesinlikle araştırılmalı

Haber: C. Kutay AYKAN

Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu ve Aşağıkınık köylerinde hemen hemen her geçen gün artçı depremler gün geçtikçe paniğe neden olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta artçı depremlere maruz kalan Aşağıkınık köyünde bir artçı deprem daha yaşandı. 2.0 şiddetinde yaşanan deprem yerin 6.1 metre derinliğinde saat 13.06.35 meydana geldi.

İkinci deprem yine Göynük ilçesine bağlı Soğukçam köyünde oldu. 1.6 şiddetinde yerin 6.2 derinliğinde oluşan deprem saat 13.31.59 oldu. Himmetoğlu ve Aşağıkınık köyünde oturan vatandaşlar, haftanın üç dört günü artçı depremlerle yaşamak zorunda kaldıklarını ve yetkililerin bir an önce köylerinde ve çevresinde bir deprem araştırmasının yapılmasını isterlerken, her gün bu korkuyla yaşamaktan bıktıklarını dile getirdiler.