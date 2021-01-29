Bu konunun hayati önemi var





Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan yedi ilin başkentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir (TCDD)Yolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Yüksek Hızlı Tiren (YHT)’in Batı Karadeniz Bölgesi illerinden geçmesi istemi genel müdüre aktarıldı. Bölge illeri için çok önemli bir kazanım olan YHT güzergahına ilimizin alınması Bolu Milletvekilleri ve Bolu Belediyesi tarafından takip edilmesi hayati önem taşıyan bir konu olarak göze çarpıyor.