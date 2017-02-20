ÖZEL HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu merkeze bağlı Yakuplar Köyü’ne iddialara göre yaklaşık 3 aydır düzenli su verilmiyor. Bolu’ya 6 kilometre uzaklıkta olan Yakuplar Köyü’nde yaşayan Durmuş Uygur isimli vatandaş, aylardır bir çözüm bulunmadığını ifade ederek, “köyümüze 3 aydır düzenli su gelmiyor. Günde sadece 20 ya da 25 dakika akşam saatlerinde su geliyor. 20 dakikalık su ile hangi ihtiyacımızı gidereceğiz” dedi.

Sorun BİMER’e kadar gitti

Köy muhtarının sorunla ilgilenmediğini ve bu yüzden de konuyu Başbakanlık İletişim Merkezi’ne bildirdiğini söyleyen Durmuş Uygur, “köyümüz mücavir alan dışında olduğu için BİMER’e yaptığım başvurudan sonra konuyla ilgili olarak Özel İdare yetkilileri köye geldiler. Daha önce hava şartlarından dolayı sorunun olduğu su kaynağına gidemediklerini belirtmişlerdi. BİMER başvurumdan sonra kaynağa çıktılar ve su borusunun kırıldığı için kesinti olduğunu söylediler. Gerekli çalışmayı yaptıktan sonra 3 saat kesintisiz su geldi ama sonra yine kesildi” şeklinde konuştu.

Çareyi su tankı almakta buldular

Köyde yaşayan bazı vatandaşların çareyi su tankı almakta bulduklarını belirten Uygur, “günde 20-25 dakika verilen suyla banyo mu yapalım, çamaşırlarımızı mı yıkayalım… Artık bu sorunla başa çıkamayan bazı köylüler su tankı almaya başladılar. Ara ara verilen suyla tankları doldurarak yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar” ifadelerinde bulundu.