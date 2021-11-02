Bu link çok tehlikeli

Cep telefonu üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına bir boyut daha eklendi. Dolandırıcılar teknolojiden faydalanarak vatandaşları dolandırmaya devam ediyor.

Haber: C. Kutay Aykan

Her geçen gün dolandırıcılar yeni yeni icatlar bularak, vatandaşların banka hesaplarındaki paraları bir tıklamayla kendi hesaplarına aktarmayı sürdürüyor. Dolandırıcılar vatandaşların cep telefonlarına, “VKFBNK pandemi destek yardımınız hesabınıza aktarılmıştır, almak için tıkla” https://www.kisa.link/PshW” bu linki göndererek sizin bütün banka bilgilerini ele geçiriyorlar.

Emniyet yetkilileri Bolulu vatandaşlara uyarıda bulunarak; “Bu tür dolandırıcılara itibar edilmesin. Aksi taktirde, cep telefonunuzun üzerinden tıklama yaparsanız, bütün banka bilgileriniz ve şifreleriniz, dolandırıcıların eline geçer, hesabınızdaki bütün paralar çekilir. Mağdur olmamanız için lütfen bu uyarıyı göz önünde bulundurun” dediler.