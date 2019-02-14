Bu mağazada yok yok

Haber: BMA

Seç-Al Bolu Şubesi, faaliyete girdiği günden beri Bolu halkının yoğun ilgisiyle hizmet vermeye devam ediyor. “Tarladan Sofraya” sloganıyla ülkemizde yeni faaliyete başlayan ve Türkiye genelinde toplamda 150 şubeye ulaşmayı hedefleyen Seç-Al, Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 68/4’te bulunan Bolu Şubesini 15 Şubat Cuma günü öğlen açılışa hazırlanıyor. Yüzde 30 ile yüzde 50 arasında indirimle baharattan kuruyemişe, şekerden bakliyata kadar onlarca çeşit ürünleriyle hizmet veren Bolulu vatandaşların akın ettiği Seç-Al Bolu Şubesinde Bölge Müdürü Murat Uran, herkesi açılışa davet etti.

Seç-Al – Alp Gıda A.Ş. olarak Bolu, Düzce ve Gebze’de faaliyete geçtiklerini belirten Seç-Al Bölge Müdürü Uran, “Tarladan Sofraya sloganıyla yeni faaliyete başlayan mağazalarımızda halkımızı uygun fiyatlı ürünler ile buluşturuyoruz. Henüz faaliyete geçeli birkaç hafta olmasına rağmen Bolu halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. İnşallah bundan sonraki süreçte de gerek Bolu’da gerekse ülkemizin diğer illerinde açacağımız yeni şubelerimizle birlikte vatandaşlarımıza kaliteli ürünlerimizle hizmet vermeye devam edeceğiz. 15 Şubat Cuma günü öğleden sonra gerçekleşecek Bolu Şubemizin açılışına tüm halkımızı davet ediyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 15:43