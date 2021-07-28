Bu mahalle b.k kokuyor

Haber: Okay Özcan

Dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından mücavir alan statüsüne dönüştürülen At Yaylasının Kılıçarslan Mahallesi pislikten geçilmiyor. Mahallede büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bazı kişiler, hayvan pisliklerini mahallenin çevresine yayarak, adeta çevre kirliğine neden oluyor.

Mahalle içerisinde büyükbaş hayvan yetiştiren bazı kişiler, pislikleri bertaraf etmek için yollara ve çevre evlerin bahçelerine kanal kazarak, dışarıya vermeye başlamasından dolayı mahalle hem pis kokuya maruz bırakılırken, hem de sivri sineklerin çoğalmasına neden oldu.

At Yaylası Kılıçaslan Mahallesi sakinleri Bolu Belediyesini göreve davet edere, derhal bu işin üzerine gidilmesini aksi taktirde mahalle yakın zamanda büyük bir salgın hastalığın önüne geçilemeyeceğini söylediler.

Diğer taraftan oluk gibi akan hayvan pisliklerinin önüne geçmek için vatandaşlar tahtalardan barikatlar kurmaya başladılar.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021, 16:12