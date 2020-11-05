Bu mektup Kamuran’a

Bolu kamuoyunda sık sık benden başka gazeteci yok teraneleriyle aklınca caka satan Kamuran Alagözoğlu tükenmişliğin, dibe vurmanın en güzel örneği olarak interneti siteciğinde şark kurnazlıklarına devam ediyor…

Buradan ağabeyiKeramattinbir uyarmak isterim. Kardeşin Kamuran’ın yazdığı yazılardan haberin dahi olmadığı halde ilk hapis cezanı aldın. Bu yaramaz kardeşinin bu yazıların vebalini üzerine yıkmasına izin verdikçe sende içeri girip cezaevinde yatarsın haberin olsun…

Gelelim “Bir Vatandaş” “Adamın Biri” “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” kabilinden rumuzlarla klavye tuşlarını araya araya sağa sola saldırmaya çalışan Kamuran’a. Kendisi çok iyi bilir ki bu saldırılar bize teneke tıkırtısı hükmünden öteye geçmez…

Kendi öz abisini böylesine kullanan bir adamın Belediyeye olan borcunu sildirmek için türlü çeşit aracılarla haberler yollayıp talebi kabul görmediğini bizzat Başkan açıklayınca sokaktaki çöp bidonunun kapağından, parktaki bankın çivisine kadar sabah-akşam Başkana kulp takan bu acınası adamın en nihayet başkanın eşine kadar dil uzattığını hepimiz gördük…

Habercilik oynadığı internet sayfasını şahsi meselelerine alet etmekten başka hiçbir sanatı olmayan bu kişinin hiçbir etik, ahlaki değer ve kanun tanımadığını ve adliyeden beri gelemediğini de fazla yüz vermemek kaydıyla zaman zaman anlattık…

Ağzının ayarı laçkalaşan hiçbir ahlaki değer ile alakası olmayan amatörün geçen gün Atatürk, İsmet İnönü, Necmeddin Erbakan, AlparslanTürkeş ve İzzet Baysal resimlerinin silinmesi olayında bile Belediye başkanını suçlamış, durum böyle olunca da Bolu halkında kalan zerre kadar kredisi varsa onu da tüketmişti.

Kredi deyince bu açıkgözün Bank Asya’dan indirdiği 500 Bin Dolar (4 trilyon)kadar kredi aklınıza gelmesin. İş ayyuka çıkınca nedense panikle yorum üstüne yorum haber haber üstüne haber yapmaya başladı. Hatta bizim gazetenin Facebook sayfasını da ağlama duvarı sanıp “Bank Asya’dan kredi aldım ama sorun bakalım niye aldım. Çünkü şartları çok uygundu. Devletin açık tuttuğu bankaydı” falan yazmış…

Sonrada ben FETÖ.cü değilim, ben FETÖ. ile mücadele ettim, beni FETÖ.ye bağlamaya çalışıyorlar diye avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış. Biz de FETÖ.cü demedik zaten.2007-2008’de Dernek, Dershane haberlerini yeniymiş gibi sunup iş adamlarına iftira atarak, siyasileri FETÖ.cü göstermek sende rastlanan bir iş. FETÖ. mücadelesi senin gibilere kaldıysa Allah Devletimizi-Milletimizi korusun.

Biz sadece 2007-2008’de bu adamları biliyordun da, 2011 yılında 1 çuval parayı hangi ticaretle, hangi kefaletle aldın dedik. Bu banka o miktar krediyi herkese vermez dedik hepsi bu. Doğrusu sebepsizce bu kadar panik yapacağını, yandım Allah kabilinden bağıracağını bizde beklemiyorduk. Demek ki bir yaran var gocunuyorsun...

FETÖ.cüler beni hapse attırdı demişsin. Külliyen yalan. Liste ortada duruyor. Bolu’da 500 kadar kişinin ismini yayımlayıp FETÖ.cü imasında bulunurken kişilerin Vatandaşlık Numarasına kadar yayımladığın için ceza aldın. Seni şikayet eden Alaaddin Yılmaz, Necip Çarıkçı ve Ekrem Çetinkaya FETÖ.den ceza aldıysa yaz da bilelim, biz de yazalım. Aldığın cezanın FETÖ. ile bir ilgisi yok, 500 kişiden ceza alan da almayan da belli. Madem öyle geçen günlerde “ben bilmem abim bilir “diye aynı suçtan hem abini yakıp hem kendin tekerrürden niye ceza aldın.

Oraya buraya sataşırken ayağına dolanıyor hepsi bu. Cezan kesinleşince yurt dışına kaçarken yakalandığını da hatırlamak lazım.O değil de, yuvarlak hesapla 500 Bin Dolar yani 4 trilyon.Valla iyi para ama be…

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 01:27