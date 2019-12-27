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​​​​​​​Bu mezeler sofranızı tatlandıracak

Bolu’da, ev yapımı birbirinden lezzetli mezeleriyle müşterilerinin beğenisini kazanan “Mezeci”, yeni yılbaşında da en özel ürünleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

​​​​​​​Bu mezeler sofranızı tatlandıracak

Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu’da, yaklaşık 1.5 ay önce açılan Ezmeci Güzeli Mezecisi yılbaşı gecesi için 20’den fazla meze çeşidiyle hizmet verecek. Açıldığı günden itibaren müşterilerinin beğenisini kazanan ve yoğun talep üzerine ürün çeşitliliğini her geçen gün artıran Ezmeci Güzeli Mezecisi, yeni yılda sofraları donatmak için hazır.

Yeni yıl öncesi müşterilerini geç kalmamaları konusunda uyaran Azize Ergün, “Açılışımızdan bugüne kadar Bolululardan çok ciddi bir talep gördük. Kaliteli ve temiz ev yapımı mezelerimiz müşterilerimizin memnuniyetini kazandı. Yılbaşında da yine müşterilerimize en lezzetli ürünlerimizi sunacağız. Şimdiden yoğun bir sipariş listemiz oluştu. Yılbaşını Ezmeci Güzeli Mezeleriyle geçirmek isteyen Boluluları geç kalmadan alışverişe davet ediyoruz” dedi.

MEZELER

Zeytinyağlı kereviz, peynirli biber dolması, şalgam turşusu, fava, acılı ezme, barbunya pilaki, lahana sarması, yaprak sarması, haydari, mor lahana salatası, arnavut ciğeri, acı biber yağlaması, rus salatası, yoğurtlu semiz otu, yoğurtlu közlenmiş biber, humus, labneli ıspanak, şakşuka, babagannuş, içli köfte, börülce, kuru dolma ve çok daha fazlası…

Adres: Aktaş mahallesi Süreyya sokak No 12/C 31 (Peynirci Baba'nın karşı çaprazı)

İletişim - Whatsapp: 0536 230 29 77

Harita: https://www.google.com/maps/place/Ezmeci+G%C3%BCzeli+Mezeci/@40.7314034,31.6098055,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x48a008b8aa0f42fc!8m2!3d40.7314034!4d31.6098055

Esra Perçin

Esra Perçin

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