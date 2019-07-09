“Bu misafirlik canımıza tak etmiştir,

Haber: BMA

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, yaptığı yazılı basın açıklamasında İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı sığınmacı rakamlarına değindi. Açıklamasında AK Parti hükümetinin yanlış sığınmacı politikası uyguladığını ve ülkemizi işin içinden çıkılmaz hale getirdiklerini belirten İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş, “İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı rakamlara göre kayıt altına alınabilen sığınmacı sayısı 3 Milyon 605 Bin 615’dir. Ülkemizde kayıt altına alınamayan kişilerde göz önünde bulundurulursa bu rakam 6 milyonu aşmaktadır” dedi.

BOLU FİİLİ OLARAK İŞGAL ALTINDADIR

İlimiz Bolu’da resmi rakamlara göre 12 bin civarında sığınmacı olduğuna dikkat çeken Ahmet Örnekbaş açıklamasında ayrıca, “Bu rakam çok önemli bir rakam değilmiş gibi gözükse de maalesef Bolu’muzda ülke genelinde yaşanan genel rahatsızlık durumu boy göstermeye başlamıştır. Bırakın Türkiye’yi dünyada eşine az rastlanan doğal güzellikleriyle gözbebeği haline gelen bu güzel memleketimizin yeşil alanları, mesire alanları ve piknik alanları sığınmacıların yoğunluğu sebebiyle kendi vatandaşlarımız tarafından neredeyse kullanılamaz hale gelmiştir. Yedigöller, Abant ve Gölcük ve bir çok gözde mekan aynı durumla karşı karşıyadır. İçinde bulunduğumuz bu içler acısı tabloyu görmek isteyenler hafta sonu Akkayalar’ı ve saydığımız alanları gezip görüp ne söylemek istediğimizi çok daha iyi bir şekilde anlayabilirler. Sözde misafirler, bağdaki ev sahibini kovmuş, memleketin sahibi olan vatandaşlarımız bu nimet ve güzelliklerden faydalanamaz hale gelmiştir. Mazluma her zaman kapısı açık olan Türk milletinin, en insani duyguları kullanılarak bu büyük sorun meşru gösterilmekte ve milletin bu durumu kabullenmesi istenmektedir. Ülkemizin birçok şehri gibi Bolu da fiili olarak işgal altındadır” ifadelerini kullandı.

İŞ BARIŞI BOZMUŞTUR

İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş açıklamasının devamında ise şu sözlere yer verdi :”Ülkede ekonomik kriz ortamı sebebiyle vatandaşımızın cebindeki para erimiş, çarşı ve pazara yetemez hale gelmiştir. Memlekette işsiz gençlerimiz kapı kapı dolaşıp iş ararken, ülkenin yeni istihdam ve üretim alanlarına ve yatırıma ihtiyacı varken, bu zor zamanda sığınmacılara yapılan harcama toplamı 37 Milyar doları geçmiştir. Yine kayıt dışı istihdam rakamlarının önemli bir kısmını sığınmacılar oluşturmaktadır. Devlet tarafından çeşitli destekleri alan bu kişiler daha ucuza çalışmayı göze almaktadır. Bu durum sosyal güvenlik şartıyla çalışarak ailesinin sağlık güvencesini garanti altında tutmaya çalışan kendi vatandaşımızın iş barışını bozmuştur. Çalışma sahalarında sığınmacıları tercih eden işletmelerle mevcut çalışan işçiler arasında gerginlikler yaşanmakta, kavgalar meydana gelmektedir.

HİÇBİR TÜRK VATANDAŞI GİTTİĞİ ÜLKENİN TOPLUMSAL YAPISINI BOZMAZ

Kayıtlı verilere göre ülke genelinde sığınmacılar sürekli çoğalmakta, sayısı giderek artmaktadır. Resmi rakamlara göre günde 400 adet bebek dünyaya gelmektedir. Vatandaşlık hakkı verilen bu kişilerle, ülke halkının değer yapısı ve alışkanlıkları birbirine uymamaktadır. Sığınmacılar artan sayıları ve gün geçtikçe belirginleşen nüfuslarıyla cennet vatan Türkiye’mizin demografik yapısını değiştirmekte, toplumsal dinamiklerine zarar vermektedir. Bazı aklı evveller Dünyanın başka yerlerinde yaşayan, çalışan Türk vatandaşlarımızı da aynı durum içerisinde gösterip buradaki sığınmacılarla ilgili benzer örnekler olduğunu savunmaktadırlar. Hiçbir Türk vatandaşı gittiği ülkenin toplumsal yapısını bozmaz, o ülkede asayiş sorunları meydana getirmez, zaten doğru yönetilen hiçbir ülkede böyle bir durumun oluşmasına müsaade etmez. Bizim vatandaşımız gittiği ülkelere zaten davet edilmiş ve orada ekmeğini kazanmanın peşindedir.

SIĞINMACILARIN TÜRKİYE’DE KALMASINI İSTEMEK CEHALET DEĞİLSE İHANETTİR

Dün Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığını yürütenler, emperyalist patronlarının talimatları doğrultusunda ülkeye soktukları 6 milyonun üzerindeki sığınmacı ile Türk milletini baş başa bırakmışlardır. Emperyalizmin İslam ülkelerini dizayn etmek için kullandığı bir takım dini ve siyasi yapılar, sığınmacıların Türkiye’de kalması için büyük çaba sarfetmektedirler. Unutulmamalıdır ki sığınmacıların boşalttığı topraklara, Pkk yerleşmekte ve büyük İsrail planı adım adım hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizdeki sığınmacıların bir an önce yaşadıkları topraklara dönmesi, bu açıdan hayati önem taşımaktadır. İsrail, Pkk ve emperyalist güçler sığınmacıların Türkiye’de kalmasını istemektedir. Bu hem sığınmacıların boşalttığı topraklara Pkk aracığılı ile İsrail’in yerleşmesini sağlayacaktır hem de Türkiye’nin demografik yapısını bozacaktır. Emperyalist güçler böylelikle bir taşla iki kuş vurmayı hedeflemektedir. Sığınmacıların burada kalmasını istemek, bu çığ gibi büyüyerek gelen dev sorunu ensar muhacir gibi kavramlarla örtmeye çalışmak, cehalet değilse ihanettir. Pkk’ya, İsrail’e ve siyonizme hizmet etmektir.

ÖNCE KENDİ VATANDAŞINIZI, ÖNCE KENDİ VATANINIZI DÜŞÜNÜN

İnsanımız içinde bulunduğu sıkıntıyla ve hükümetin vazgeçmediği bu yanlış adım sebebiyle sığınmacılarla vatandaşımız arasında gerginlikler yaşanmakta her gün asayiş olayları, kavgalar meydana gelmektedir. Buradan yerelden başlayarak bu yanlışın müsebbiplerine sesleniyoruz. Önce kendi vatandaşınızı, önce kendi vatanınızı düşünün. Gün geçtikçe ülkemizi, ilimizi, mahallemizi, sokağımızı ve neredeyse evimizi yaşanamaz hale getiren bu sorun karşısında gelin bu yanlıştan dönün. Bu yanlışa sebep olanlara, bu yanlışı sürdürenlere sesleniyoruz, vatandaşımızın tahammülü kalmamıştır. Bu misafirlik canımıza tak etmiştir, Bolu halkı Bolu’da yaşayamaz hale gelmiştir. Unutmayın ki Türk milleti egemenliğini kimseye çiğnetmez, hürriyetini hiç bir güce feda etmez. Gelin bu yanlıştan dönün bu ülkeye daha fazla sorun yaşatmayın. Türk milletinin feraseti ve kararlılığı ile Türkiye İYİ olacak, Bolumuz İYİ olacak.”