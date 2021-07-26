“Bu misafirlik fazla uzadı”

Haber: Aysun Beykoz

Afganistan'dan gelen göçmenlerin, yasa dışı yollarla İran sınırından Türkiye'ye geçiş çabaları devam ediyor.Habertürk yazarı Nagehan Alçı, göçmenlerle ilgili bir yazı kaleme alarak, “Şu gerçeği kabul edelim: Göçmenler artık misafir değil, Türkiye’nin bir parçası” başlığını atmıştı. Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bu topraklarda Türkün dışında herşey oldunuz. Bu ne hadsizlik. ‘Suriyelilerle beraber 90 milyon Türkiyeliymişiz’ Türkiye’de yaşayan 83 Milyon Türk’üz biz. Bu Arap sevici Nagehan Alçı, bayram dönüşü 3 tane Suriyeli kardeşi evlat edinsin, hayrını görsün” dedi. Göçmenler konusunu Bolu’nun gündemine alan Başkan Özcan bir basın toplantısı düzenledi.

“AKIN AKIN HER GÜN GELMEYE DEVAM EDİYORLAR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “inşallah iktidar olursak Türkiye’deki göçmenleri ülkelerine geri göndereceğiz” sözlerini hatırlatan Başkan Tanju Özcan, “Bolu’da görüyorsunuz, Iraklılar var Suriyeliler var bunlar kimden kaçmışlar o bile belli değil. Şimdi bide bunun üzerine Afganistanlılar var. Büyük bir göç dalgası başladı. Afganistan-Türkiye arası 3000 kilometre. Dolayısıyla bu kadar mesafeyi bir insanın yürüyerek gelebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu göçmenler organize bir şekilde İran sınırına getiriliyor birileri tarafından ve Türkiye’ye geçmeleri sağlanıyor. Şuana kadar kaç bin göçmen her gün geliyor bilen yok. Görüntülerde görüyoruz akın akın her gün gelmeye devam ediyorlar” dedi.

“BAVULUNU ALAN TÜRKİYE’YE GELİYOR”

Başkan Özcan, göçmenlere harcanan paraya tepki göstererek, “Şuan da biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak dünyada en fazla göçmen barındıran ülkeyiz. Bir de bizim göçmenler çok enteresan, savaş var diye Suriye’den kaçıyorlar ama bayramda Suriye’ye bayramlaşmaya gidiyorlar, sonra tekrar Türkiye’ye geri geliyorlar. Neden? Çünkü Türkiye’de ekmek elden su gölden. Milyarlarca dolarlık para harcadık en az 50 milyar dolar. Peki Türkiye’nin bu 50 milyar doları göçmenler için değil de fabrikalar için harcasaydı ne olurdu? Geçen Arçelik’e gittim sordum. Arçelik gibi bir fabrika ne kadara kurulur dedim sıfırdan. Genel müdürü dedi ki ‘100 milyon dolara’ dedi. Harcadığımız para 50 milyar dolar belki daha da fazla. Nerdeyse Türkiye nüfusunun yüzde 10’u göçmen haline geldi. Sadece Suriyeliler değil, Iraklılar var, Afganlar var, Nepalliler var yani bavulunu alan Türkiye’ye geliyor. Düşünsenize 100 milyon dolara 3000 kişiye doğrudan, dolaylı olarak 10 bin kişiye ekmek sağlayan bir fabrika kurulur. Arçelik gibi 5 bin tane fabrika kurulabilirdi. Şuan da bizim genç işsizliğimiz yüzde 25’lere ulaştı. Yani sokakta yürüyen her 4 gençten 1’i işsiz” ifadelerine yer verdi.

“ÖĞRENCİSİNE VERMEDİĞİ DESTEĞİ, BU GÖÇMENLERE FAZLASIYLA VERİYOR”

Seçim vaatleri arasında yabancı uyruklulara yardımı keseceğini söyleyen Tanju Özcan bu vaadini yerine getirdiğini söyleyerek, “birden çok kurumdan yardım alıyorlar göçmenler, bir de belediye olarak bizden alıyorlar. Ben yardımı keseceğim demiştim bu sözümü de yerine getirdim. Yardımı kestiğimizde şunu gördük fazla etkilenen olmadı. Devlet fazlasıyla veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, pandemi döneminde kendi esnafına vermediği, kendi öğrencisine vermediği desteği, bu göçmenlere fazlasıyla veriyor.

“SENİN ÜLKENDE SAVAŞ VARSA KARDEŞİM, SEN BAYRAMDA NASIL GİDİYORSUN?”

Göçmenlerin misafirliğinin uzadığını ifade eden Başkan Özcan, “Bu misafirlik çok uzadı. Hep söylüyorum. Senin ülkende savaş varsa kardeşim, sen bayramda ülkene nasıl gidiyorsun? 2 ay kalıyorsun geliyorsun. Sen nereye gidiyorsun? Diyen yok sen niye geri geliyorsun? Diyen yok 10 yıl oldu artık şuanda Türkiye nüfusunun yaklaşık 8 milyonu göçmen bunu görmemizlazım. Bu yabancı düşmanlığı değil, bu ırkçılık hiç değil. Şuan da ırakta savaş var mı? Yok. Peki Iraklılar hangi gerekçeyle burada kalıyor? Suriyeliler hangi gerekçe ile kalıyor? Bunları bilen yok bunlar bize açıklanmıyor” ifadelerini kullandı.

“10 KAT ZAM YAPACAĞIZ”

Yabancı uyruklu kim varsa su fiyatlarına ve katı atık ücretlerine bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağını belirten Başkan Özcan, “Gelene kucak açıyoruz, ben anlamış değilim. yabancı uyruklularla ilgili çok büyük imtiyazlar var. Osmanlı bunları bunlara çok büyük imtiyazlar vermiş. Şimdi bizim Suriyelilerin de öyle, göçmenler de öyle. Şu anda ikinci göç dalgasıyla ilgili Avrupa birliği ile pazarlıklar dönüyor. Onlar da yakında ortaya çıkar. Ama ben artık sıkıldım. Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyor, iş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abone, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere, bazı kalemlere 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan su kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık ücretine zam yapacağız” şeklinde konuştu.