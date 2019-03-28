Bu mucize Bolu’da yetişiyor

Haber: Aysun Beykoz

Ülkemizde de yeni yeni üretilmeye başlanan bu meyve içeriğindeki antioksidan sayesinde vücudu adeta yeniliyor. Peki aronyanın faydaları nelerdir? Aronya hangi hastalıklara iyi gelir? İşte detaylar. Aronya meyvesi içerdiği vitaminler bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Yapılan araştırmalara göre aronya meyvesi kanserli hücreleri yok edebiliyor. Halk arasında 'süper meyve' olarak anılan aronya, aynı zamanda geleneksel tıbbi tedavilerde kullanılıyor. Türkçede aronya diye adlandırılan meyvenin asıl adı aroniadır. Yüksek miktarda antioksidan içerdiğinden hücreleri kısa sürede yenileyerek yaşlanmayı geciktirir. Hem ilaç hem de kozmetik sanayide kullanılan bu şifa deposu meyvenin saymakla bitmez faydaları vardır.

Nispeten soğuk iklimlerde yetişen Kuzey Amerika'ya özgü olan bu meyve ülkemizde Bolu'da yetiştiriliyor.