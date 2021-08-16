Bu müdür çok farklı

Haber: Yasin Bilgin

Bolu Turizm ve Doğa Derneği, ilk etapta, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan ve her gün Yedigöller Milli Parkını ziyarete giden yüzlerce yerli ve yabancı turistlerin araçlarıyla önünden geçtikleri Ayıkaya bölgesinden başlayan 16 doğaseverle 1768 rakımlı Ayıkaya bölgesinde 13 kilometrelik mükemmel bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Yürüyüşe Bolu İl Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Gazeteci Metin Ferah ve Bolu Doğa ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Cihan Ayvaz katılım sağladı. Bolu Doğa ve Turizm Derneği, İl Turizm Müdürü Hakan Doğanay'la birlikte Bolu'daki turizm çeşitliliğinin sadece Abant, Yedigöller ve Gölcük'ten ibaret olmadığını kanıtlamak için Bolu’nun flora ve faunasını tüm ülkeye tanıtabilmek için, çaba sarf ettiği görüldü. Yürüyüş saat 10.20'de 1609 rakımlı Tuzak Yaylasından başladı. 1768 rakımlı Ayıkaya'ya tırmanan doğasever gurup Ayıkaya'nın kuzey batısındaki, sarmaşıklarla kaplı, taşlık olması nedeniyle kaygan dik yamaçlardan 980 rakıma kadar oldukça yorucu bir iniş gerçekleştirdi. Yemek molası sırasında hem Gazeteci hem de Doğasever olan Metin Ferah, Bolu İl Turizm Müdürü Hakan Doğanay ile Bolu’nun turizmine yönelik sohbet etti.

“BOLU, BOLU OLALI BÖYLESİNE İL TURİZM MÜDÜRÜ İLE KARŞILAŞMADI”

Bolu’nun, Bolu olalı böylesine doğa düşkünü, çevreci, sempatik ve de tüm zamanını Bolu turizmine adamış bir İl Turizm Müdürü ile karşılaşmadığını belirten Duayen Gazeteci Metin Ferah, “Bolu, Bolu olalı böylesine doğa düşkünü, çevreci, sempatik ve de tüm zamanını Bolu turizmine adamış bir İl Turizm Müdürü ile karşılaşmadı. Bolu Doğa ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen Ayıkaya tanıtım yürüyüşüne Bolu İl Turizm Müdürü Hakan Doğanay'ın( 51) da katılacağını öğrenince, bu yürüyüşe katılmadan edemedim. Toplanma yerinde, başında bandanası, sırt çantası, yürüyüşe uygun kıyafetleri, tozlukları ve batonlarıyla tam bir doğa yürüyüşçü görünümündeki İl Turizm Müdürü ile karşılaştığımda, aklıma gazetecilik yaptığım yıllar geldi. 14 Nisan’lar da kutlanan Turizm Haftası'nda (Yedigöller’e, Abant'a ve Gölcük'e şu kadar araç giriş yaptı, şu kadar yerli, bu kadar yabancı turist geldi) açıklamalarını yapan eski İl Turizm Müdürlerini hatırladıkça şaşırmadım desem yalan olur. Aracımızla Ayıkaya bölgesine giderken Yedigöller Milli Parkı'na gidenlerin uğrak yeri haline gelen Gurbettaşı'nda kısa bir mola verdiğimizde Bolu Doğa ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Cihan Ayvaz, yürüyüşe katılan doğaseverlere yöreyle ilgili bilgi aktarırken, İl Turizm Müdürü Hakan Doğanay'ın çevreye atılmış pet şişeleri toplaması dikkatimi çekti. Yürüyüş boyunca tam bir doğasever gibi davranan, yeri geldiğinde bilgilerini paylaşan, yeri geldiğinde fıkra anlatıp gurubu neşelendiren, dik yamaçlardan inerken neşeli tavırlarıyla morallerimizi yükselten, molalarda ve yemek molasında hanımının kendisi için hazırlamış olduğu poğaçalarını bizlerle paylaştı” ifadelerini kullandı.

“BOLU'NUN ABANT, YEDİGÖLLER VE GÖLCÜK'TEN İBARET OLMADIĞININ FARKINA VARDIM”

Bolu Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Duayen Gazeteci Metin Ferah yemek molası sırasında yaptığı kısa konuşmada, “Van ve Kars 'tan sonra 9 Temmuz itibariyle asaleten atanmış olduğu Bolu İl Turizm Müdürlüğü görevim sırasında tanışma fırsatı bulduğum, Bolu Doğa ve Turizm Derneği Başkanı Muzaffer Yıldırım sayesinde Bolu'nun Abant, Yedigöller ve Gölcük'ten ibaret olmadığının farkına vardım. En büyük amacım, Bolu'nun doğasını Türkiye'ye tanıtırken, doğaseverlerin sayısını da arttırmak. Abant. Yedigöller ve Gölcük'ün yükünü azaltabilmek için turizm çeşitliliğimizi uzunlukları 8-50 kilometre arasında olan ve toplam uzunlukları 3044 kilometre olan 176 adet yürüyüş parkuru ile 14 adet şelale, 10 adet kanyon ile yaylaların, göl ve göletlerle, endemik bitki ve ağaç türlerimizin de tanıtılmaları gerekiyor” dedi.

Zorlu inişin ardından yürüyüşün bitiş noktası olan ve Ayıkaya'nın kuzey- doğusunda bulunan Ayıkaya Tabiat Parkı'na kadar olan son 4 kilometrelik yürüyüş, tırmanma şeklinde geçti. Yürüyüş saat 16.00'da son buldu.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 11:39